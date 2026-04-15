Россиянам разъяснили причины отказа в налоговых вычетах ФНС

Tекст: Катерина Туманова

В Федеральной налоговой службе рассказали, что наиболее частыми причинами отказа в предоставлении налогового вычета являются неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ и отсутствие документов, подтверждающих право на вычет, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что среди ошибок россиян выделяется ситуация, когда гражданин подает уточненную декларацию с новыми вычетами, но не отражает ранее заявленные.

В ФНС подчеркнули, что уточненная декларация должна содержать все вычеты, указанные изначально. Например, если в первичной декларации был заявлен соцвычет на лечение на 90 тыс. рублей, а в уточненной – только вычет на обучение ребенка на 50 тыс. рублей, налогоплательщик теряет право на первый вычет. В результате может образоваться задолженность.

Также в ФНС отметили, что предоставление вычета невозможно без подтверждающих документов. Все расходы на лечение, обучение, фитнес или покупку недвижимости должны быть подтверждены соответствующими бумагами.

К числу других ошибок отнесли отсутствие стандартных вычетов по сведениям от работодателя, неправильное определение налогового периода, а также неверное указание суммы переходящего остатка по имущественному вычету.

В ведомстве указали на то, что отменить поданную декларацию нельзя – в случае ошибок следует подавать уточненную. Если налогоплательщик не согласен с начисленной задолженностью, он может обратиться в налоговый орган через личный кабинет, инспекцию или сервис «Обратиться в ФНС России».

