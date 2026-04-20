Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ВТБ Тер-Аванесова за мошенничество
Мещанский райсуд столицы заочно арестовал 56-летнего бывшего старшего вице-президента банка ВТБ и бывшего сенатора Александра Тер-Аванесова по делу о крупном мошенничестве.
Тер-Аванесова заочно арестовали на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации, указали в суде, передает ТАСС.
Суть уголовных претензий к бывшему топ-менеджеру пока не раскрывается. Известно, что ранее он был признан банкротом по заявлению Промсвязьбанка из-за долга в размере 6,5 млрд рублей. Приставы не смогли обнаружить у должника пригодное для ареста имущество.
В прошлом Тер-Аванесов участвовал в создании делового центра «Москва-Сити», заседал в Совете Федерации и Костромской областной думе. Должность вице-президента банка он занимал с 2021 по 2023 год, а сейчас объявлен в розыск.
Ранее следователи предъявили заочные обвинения бывшему сенатору Александру Тер-Аванесову.