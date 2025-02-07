Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Особняк экс-владельца ПСБ в центре Москвы выставили на торги
Особняк экс-владельца ПСБ Ананьева в центре Москвы выставили на торги
Имущество бывшего акционера Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, включая особняк в Кропоткинском переулке и участки в подмосковных «Горках-2», будет продано на торгах в рамках процедуры банкротства, что может принести кредиторам не менее 5,2 млрд рублей.
Собрание кредиторов бывшего акционера Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева намерено зафиксировать условия и сроки продажи его имущества в рамках процедуры банкротства, пишет РБК.
На торги будет выставлен особняк в Кропоткинском переулке Москвы и участки в поселке «Горки-2» в Одинцовском районе Московской области.
Арбитражный управляющий Евгений Веснин пояснил, что эти активы уже включены в отчет об оценке имущества Ананьева, который был опубликован в декабре. Их совокупная стоимость составляет около 5,2 млрд рублей.
Однако даты проведения аукциона и других деталей продажи пока не установлены. Веснин добавил, что конкретный список активов, подлежащих продаже, еще не раскрыт.
Из оценки имущества бизнесмена следует, что ему принадлежит 37 участков в «Горках-2» общей площадью 7,7 га с двумя зданиями. Эти активы ранее были оформлены на Людмилу Перевозчикову, но Московский арбитраж признал Дмитрия Ананьева их настоящим владельцем. Также в собственности Ананьева имеются две квартиры в том же особняке, общей площадью 583 кв. м.
Ранее Дмитрий Ананьев совместно с братом Алексеем являлся совладельцем ПСБ. В 2017 году банк был передан на оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора, а в 2019 году против братьев возбудили уголовное дело о растрате крупных сумм денег. Дмитрий Ананьев был признан банкротом в январе 2021 года, и его кредиторы предъявили требования на 283,3 млрд рублей. В 2024 году несостоятельным был признан и Алексей Ананьев, с долгами в 204,5 млрд рублей.