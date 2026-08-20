Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Пекин жестко ответил на обвинения Вашингтона в торговом мошенничестве
Китай раскритиковал американский доклад об обходе тарифов в мировой торговле
Министерство коммерции КНР отвергло выводы американского исследования, обвиняющего десятки стран в создании теневой сети для уклонения от таможенных пошлин.
Официальный представитель ведомства Хэ Ядун назвал обвинения безосновательными, передает РИА «Новости».
По его словам, Вашингтон пытается переложить ответственность за собственные экономические проблемы на другие государства.
«В докладе США «Великая транзитная афера» нормальная международная торговля и инвестиции называются «мошенничеством», игнорируются факты и переворачивается все с ног на голову... Китай решительно выступает против», – заявил Хэ Ядун.
В августе американские власти выпустили документ, где утверждается, что более 40 экономик используют схемы перевалки грузов для обхода тарифов. Из-за этого Соединенные Штаты ежегодно теряют от 19 до 26 млрд долларов.
Представитель китайского министерства добавил, что именно высокие пошлины Вашингтона угрожают безопасности глобальных цепочек поставок. Пекин призвал немедленно прекратить наносить ущерб двусторонним торгово-экономическим отношениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство США опубликовало отчет о помощи десятков стран Пекину в обходе американских пошлин.
Ранее администрация США ввела новые тарифы на товары из 60 государств.
Министерство коммерции КНР призвало Вашингтон полностью отменить данные односторонние ограничения.