Змею назвали в честь гитариста Guns N' Roses Слэша

Новый вид змеи из Новой Гвинеи получил имя Слэша из Guns N' Roses

Tекст: Мария Иванова

Новый вид пресмыкающегося обнаружили в тропических лесах Новой Гвинеи, его научное название – Lielaphis slashi, сообщает пресс-служба Филдовского музея естественной истории в США, передает РИА «Новости».

Змея получила имя в честь гитариста группы Guns N' Roses Слэша, настоящее имя которого Сол Хадсон.

Пресмыкающееся длиной около 71 сантиметра имеет красновато-коричневую окраску и ведет ночной образ жизни. Для человека змея не опасна, однако ученые отмечают, что места ее обитания страдают от вырубки лесов и добычи полезных ископаемых.

«Как давний любитель рептилий, я чрезвычайно польщен и тронут тем, что Lielaphis slashi из Новой Гвинеи названа в мою честь», – сказал музыкант, который всю жизнь увлекается рептилиями.

Впервые этот вид змеи обнаружил профессор Крис Остин из Университета штата Луизиана еще в 2006 году. Подтвердить, что речь идет о самостоятельном виде, удалось лишь благодаря генетическому анализу, который провела помощница куратора герпетологии Филдовского музея Сара Руэйн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальное сообщество выразило соболезнования в связи со смертью гитариста Джона Сайкса, и Слэш поделился своими чувствами в соцсетях.

Ранее Слэш также должен был принять участие в супергруппе на благотворительном концерте Black Sabbath в Бирмингеме.

Ученые тем временем регулярно находят новые и редкие виды рептилий по всему миру.