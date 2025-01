Умер гитарист Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс

Джон Сайкс, гитарист Thin Lizzy и Whitesnake, скончался от рака в 65 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Джон Сайкс, известный британский гитарист, игравший в таких легендарных рок-группах, как Thin Lizzy и Whitesnake, скончался в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с раком, передает ТАСС. О его смерти было объявлено на официальном сайте музыканта. В заявлении говорится о его исключительном музыкальном таланте и вдумчивом, добром и харизматичном характере.

Сайкс начал свою карьеру в группе Tygers of Pan Tang, где играл с 1980 по 1982 год. Позже он присоединился к Thin Lizzy и участвовал в создании альбома Thunder and Lightning, вышедшего в 1983 году. В 1984 году он стал частью группы Whitesnake, внося значительный вклад в создание альбомов Slide It In и «1987». Помимо этого, он организовал собственную группу Blue Murder и запустил сольный проект Sykes.

Музыкальное сообщество выразило глубокие соболезнования в связи с утратой. Гитарист Guns N' Roses Слэш и солист Whitesnake Дэвид Ковердейл поделились своими чувствами в социальных сетях, подчеркивая вклад Сайкса в мировую музыку.