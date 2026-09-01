  • Новость часаПутин констатировал необратимость формирования многополярного мира
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    Атом и российский газ реабилитировали в Германии
    Эксперт: США продемонстрировали признание значимого статуса России
    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой
    Прохожий ликвидировал напавшего на прихожан церкви мужчину с лопатой в Москве
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН
    Захарова анонсировала сенсационное расследование о преступлениях Киева
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ
    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине
    Напавшего на прихожан мужчину в Москве прохожий застрелил из травматики
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 12:59 • Новости дня

    Польские спецслужбы назвали терактом пожар на фабрике дронов

    Спецслужбы Польши заподозрили теракт при пожаре на заводе по производству дронов

    Tекст: Мария Иванова

    В Польше заподозрили иностранную разведку в организации пожара на крупнейшей частной оружейной фабрике WB Electronics, производящей беспилотники.

    Польские правоохранительные органы расследуют инцидент на предприятии WB Electronics как возможный террористический акт, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что следствие рассматривает версию преднамеренного поджога в интересах иностранных структур.

    «Речь идет о подозрении в совершении особо тяжкого преступления – о подозрении в совершении действий в интересах иностранной разведки и совершении действий террористического характера», – заявил Добжиньский. Национальная прокуратура Польши уже возбудила уголовное дело, поручив расследование Агентству внутренней безопасности и полиции.

    Заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек добавил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории завода человека в маске. Пожар, произошедший в понедельник в Скаржиско-Каменной, удалось ликвидировать менее чем за два часа. Компания WB Electronics является крупнейшим частным производителем оружия в стране, поставляющим беспилотники, в том числе для нужд украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне польские спецслужбы приступили к расследованию инцидента на фабрике беспилотников.

    Неделей ранее полиция Словакии предотвратила попытку поджога местного завода по производству дронов.

    В мае суд в Чехии арестовал подозреваемого в террористической атаке на цех выпускающей беспилотники для Украины компании LPP Holding.

    31 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб Александр Сафонов, известный помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского и герой популярного мема «Сафонов, оплатить!».

    О гибели Сафонова в зоне специальной военной операции сообщил бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Сафонов заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, где провел четыре года. В зоне боевых действий он командовал штурмовым отделением. Известно, что военнослужащий принимал участие в тяжелых боях за Константиновку в Донецкой народной республике.

    Широкую популярность Сафонов приобрел после того, как в 2014 году в Сети распространилось видео с Владимиром Жириновским, где экс-лидер ЛДПР выбирает в аптеке необходимые препараты и просит помощника оплатить покупку, обращаясь к нему со словами: «Сафонов, оплатить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Сафонов отправился участвовать в специальной военной операции.

    В июле российские войска полностью освободили Константиновку.

    Этот город служил крупнейшим логистическим центром противника в Донбассе.

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    31 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Российские биржевые индексы резко выросли после слов Путина об Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественный фондовый рынок продемонстрировал стремительный подъем на фоне слов президента России Владимира Путина о стремлении Москвы завершить конфликт на Украине.

    Торги на отечественных площадках отреагировали позитивной динамикой на заявления главы государства, передает ТАСС. На полях саммита ШОС Путин сообщил индийскому премьеру Нарендре Моди, что Москва предпринимает усилия для завершения конфликта на Украине.

    До выступления российского лидера индекс Мосбиржи показывал умеренный рост на 0,7%, находясь на отметке 2129 пунктов. Однако уже через несколько минут показатель взлетел на 2,93%, достигнув 2178 пунктов.

    Аналогичная ситуация наблюдалась с индексом РТС. Изначально демонстрировавший небольшое падение, показатель быстро перешел к росту и прибавил 2,09%, зафиксировавшись на отметке 794 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о направлении усилий на завершение украинского конфликта.

    Неделей ранее российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

    В январе индексы Мосбиржи и РТС значительно прибавили после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    31 августа 2026, 20:12 • Новости дня
    Ученые раскрыли причину необратимого разрушения печени у алкоголиков

    В университете Иллинойса объяснили остановку регенерации печени после отказа от алкоголя

    Ученые раскрыли причину необратимого разрушения печени у алкоголиков
    @ Martin Schrampf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Ученые из университетов Иллинойса, Дьюка и биохаба Чикаго объяснили, почему поврежденная из-за алкоголя печень может утрачивать способность к восстановлению даже после прекращения употребления спиртного.

    Печень обладает уникальной способностью восстанавливаться после серьезных повреждений. При нормальных условиях зрелые клетки органа временно переходят в менее специализированное состояние, размножаются, а затем снова превращаются в полноценные клетки печени. Однако при тяжелом алкогольном поражении этот механизм может нарушаться.

    Исследование, результаты которого опубликованы на сайте Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, показало, что клетки начинают переходить в состояние, необходимое для регенерации, но не способны завершить этот процесс. В результате они оказываются своеобразным «звеном между» зрелыми и регенерирующими клетками.

    «Они не являются ни функциональными взрослыми клетками, ни пролиферирующими клетками-предшественниками. Поскольку они не функционируют, нагрузка на оставшиеся клетки возрастает. Они пытаются регенерировать, но в итоге также оказываются в непродуктивном состоянии», – объяснили авторы работы.

    Ученые сравнили здоровые образцы печени с тканями пациентов с алкогольным гепатитом и циррозом. При анализе клеток они обнаружили масштабные нарушения процесса сплайсинга РНК – механизма, который позволяет клетке правильно обрабатывать генетические инструкции перед производством белков.

    Нарушения затрагивали тысячи генов. При этом проблема заключалась не только в количестве производимых белков. Из-за ошибок в обработке РНК некоторые белки оказывались не там, где должны были находиться внутри клетки, и поэтому не могли выполнять свои функции.

    Одним из ключевых факторов исследователи назвали недостаток белка ESRP2, который участвует в правильном сплайсинге РНК. В поврежденных алкоголем клетках его уровень оказался значительно ниже.

    Эксперименты на мышах также подтвердили связь ESRP2 с восстановлением печени. Животные, лишенные гена, отвечающего за производство этого белка, получили повреждения печени и нарушения регенерации, напоминающие изменения, обнаруженные у людей с тяжелым алкогольным поражением органа.

    Затем ученые выяснили возможную причину снижения ESRP2. По их данным, ключевую роль играет воспаление. При переработке алкоголя печень повреждается, а в пораженные участки направляются иммунные и поддерживающие клетки. Они выделяют большое количество воспалительных и ростовых факторов, которые подавляют производство и активность ESRP2.

    Исследователи проверили, можно ли обратить этот процесс. В экспериментах на культурах клеток они заблокировали рецептор одного из факторов, способствующих воспалению. После этого уровень ESRP2 восстановился, а нарушения сплайсинга РНК стали менее выраженными.

    Авторы считают, что обнаруженный механизм в будущем может стать основой для новых подходов к лечению тяжелых алкогольных заболеваний печени. Одним из вариантов может быть воздействие на воспалительные сигналы, которые мешают клеткам завершить регенерацию.

    Кроме того, неправильно обработанные молекулы РНК потенциально могут использоваться в качестве биомаркеров для диагностики и наблюдения за течением заболевания.

    «Мы можем использовать эти неправильно обработанные РНК в качестве диагностических маркеров или разработать методы лечения, способные уменьшить воспаление. Если нам удастся исправить нарушения сплайсинга, возможно, мы сможем улучшить восстановление и вернуть поврежденной печени способность к регенерации», – заявил профессор биохимии Университета Иллинойса Ауинаш Калсотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский гепатолог назвал регулярное употребление алкоголя одной из самых разрушительных для печени привычек. Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности популярных методов очищения этого органа от шлаков. Отечественные биофизики выяснили способность природного антиоксиданта из водорослей восстанавливать поврежденные хроническим алкоголизмом клетки.

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    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

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    1 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2

    Трутнев сообщил о поставках обновленных Ан-2 с 2028 года

    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпромторг планирует начать поставки обновленных самолетов Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800 с 2028 года, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Я говорил с Минпромторгом. Они говорят, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800», – приводит слова Трутнева ТАСС.

    При этом он признался, что такой выход не кажется ему лучшим, так как после десятилетий использования Ан-2 стране приходится к нему возвращаться.

    Вице-премьер подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия на создании нового легкого самолета. По его словам, пока авиаконструкторы не могут предложить альтернативу, придется летать на Ан-2, но главной целью остается выпуск нового борта.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты СибНИА предложили восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2. Минпромторг сообщил о продолжении модернизации самолета Ан-2. Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С.


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    1 сентября 2026, 08:13 • Новости дня
    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине

    Российские войска поразили военные заводы в Киеве и порты в Одессе

    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабная ночная атака привела к поражению ключевых инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса и складов с военными грузами противника на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Минувшей ночью российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные ударные беспилотники, передает Минобороны. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Эти заводы занимались производством ракетных систем, дронов и комплектующих для нужд украинской армии.

    Кроме того, серьезный урон нанесен объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области. Удары пришлись по территориям портов Одесса и Черноморск. Там располагались склады с горюче-смазочными материалами и военными грузами, обеспечивающими работу портовой логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска поразили танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Измаил.

    В начале прошлого месяца массированный удар вывел из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России атаковали киевский завод по производству беспилотников.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    @ @narendramodi

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава индийского правительства Нарендра Моди поделился совместным снимком с президентом России Владимиром Путиным, сделанным по пути на Всемирные игры кочевников.

    Моди разместил в соцсетях фотографию с Путиным, передает ТАСС. «По пути на Всемирные игры кочевников с президентом Путиным», – написал индийский премьер под опубликованным снимком.

    Лидеры двух государств совместно прибыли на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. Отмечается, что перед посещением спортивного комплекса «Бишкек Арена» политики провели двусторонние переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии провели двустороннюю беседу в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

    Российский президент отметил уверенный рост торгово-экономического сотрудничества двух государств.

    Индийский премьер-министр поблагодарил своего коллегу на русском языке.

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    31 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств

    Посол БиГ Враньеш: Младича в Гааге лишали лекарств после отказа от эвтаназии

    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств
    @ nill/PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Родственникам бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младичу предлагали согласиться на его эвтаназию, а после отказа начали лишать медицинских препаратов в гаагской тюрьме, заявил посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш.

    По словам посла, после отказа семьи от эвтаназии Младича стали лишать препаратов от хронических заболеваний, передает ТАСС. Вместо этого ему давали наркотический анальгетик без должного медицинского наблюдения, что, по мнению Враньеша, можно рассматривать как форму убийства.

    Дипломат также отметил, что сын генерала Дарко ранее публично рассказывал о тяжелых условиях содержания смертельно больного отца.

    «Так же, как я сомневаюсь в правдивости любой информации, изложенной Гаагским трибуналом, так же я сомневаюсь и в их благих намерениях правдиво и объективно донести до общественности подробности смерти генерала Младича», – заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Дарко подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.

    Министерство иностранных дел России выразило глубокие соболезнования в связи со смертью генерала.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу назвал условия содержания Ратко Младича бесчеловечными.

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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    31 августа 2026, 21:09 • Новости дня
    В Мах можно будет предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
    В Мах можно будет предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие месяцы российские автомобилисты получат техническую возможность демонстрировать водительские удостоверения и СТС прямо в национальном мессенджере Max, сообщили в Минцифры.

    В скором времени функционал цифровых автомобильных документов значительно расширится. «Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Max будет реализована в ближайшие месяцы», – сообщается в канале Минцифры в Max.

    В настоящее время загрузить цифровые копии можно в государственном приложении «Госуслуги Авто». В конце января аудитория этого сервиса достигла 20 млн человек.

    Программа позволяет не только хранить данные, но и оформлять аварии онлайн, подавать заявления по ОСАГО и общаться с другими водителями.

    При этом ранее в министерстве подчеркивали, что использование виртуальных СТС и водительских удостоверений при проверке инспекторами ГИБДД пока носит экспериментальный характер.

    Сотрудники Госавтоинспекции сохраняют за собой право потребовать у автомобилиста оригинальные бумажные версии документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство предложило разрешить водителям предъявлять права через платформу Max.

    В июле текущего года Верховный суд России разрешил автовладельцам не возить с собой бумажный полис ОСАГО.

    В прошлом году пользователи приложения Max получили быстрый доступ к электронным версиям своих ключевых документов из Госуслуг.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал «двигаться именно в этом направлении», передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути [перехода к миру] и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса.

    Как отмечают военные эксперты, в ситуации, когда украинский режим постоянно выступает с новыми угрозами в адрес России, обещая предельно эскалировать конфликт,  для Москвы эффективным способом ответа является нанесение в опережающем порядке еще большего урона украинской военной и экономической инфраструктуре. Тем самым, сокращая для Украины возможность затягивания конфликта.

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    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

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    1 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Reuters узнало о заявленном Бессентом условии Силуанову

    Reuters раскрыло заявленное Силуанову Бессентом условие

    Reuters узнало о заявленном Бессентом условии Силуанову
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность оказания экономической помощи России или заключения двусторонних соглашений до завершения конфликта на Украине.

    Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским коллегой Антоном Силуановым на полях финансового саммита G20 в Северной Каролине, сообщает Reuters. В ходе беседы американский министр исключил возможность экономических соглашений до завершения украинского конфликта.

    Когда глава Минфина России Антон Силуанов попытался поднять вопросы, представляющие взаимный интерес, Бессент прервал его.

    «Пока война не закончится, ничего невозможно», – заявил Скотт Бессент.

    По данным агентства, основной темой разговора стал мирный план президента США Дональда Трампа. В российском ведомстве при этом отметили, что обсуждалось финансовое сотрудничество в рамках G20.

    Присутствие российского представителя на саммите вызвало недовольство европейских политиков, готовящих новые санкции, уточнило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. Президент США прокомментировал переговоры Силуанова и Бессента.

    В ходе выступления на саммите в США Силуанов предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга.

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