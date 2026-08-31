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Полиция Польши заподозрила поджог на поставляющей дроны ВСУ фабрике
Спецслужбы Польши начали расследовать пожар на фабрике дронов WB Electronics
В польском городе Скаржиско-Каменна загорелось предприятие по производству беспилотников, правоохранительные органы и спецслужбы активно расследуют инцидент, рассматривая версию умышленного поджога.
Пожар на предприятии WB Electronics, которое занимается производством беспилотных летательных аппаратов, произошел в городе Скаржиско-Каменна, передает РИА «Новости». Возгорание было оперативно ликвидировано.
«На предприятии WB Electronics, производящем композитные конструкции и системы управления для беспилотных летательных аппаратов, в Скаржиско-Каменной произошел пожар. Он не был большим. Тушение длилось менее двух часов», – сообщил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.
Пожарным пришлось отключить электропитание в одном из производственных зданий и задействовать систему дымоудаления. Представитель местной полиции Анна Славиньская отметила, что правоохранительные органы работают на месте происшествия и рассматривают поджог в качестве одной из возможных причин возгорания.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский добавил, что к расследованию инцидента уже подключились польские спецслужбы, которые относятся к ситуации с высоким приоритетом. Компания WB Electronics является крупнейшей частной оружейной фирмой в Польше и поставляет беспилотники, в том числе для нужд украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польская компания WB Electronics совместно с южнокорейской Hanwha Aerospace начала строительство фабрики по производству высокоточных ракет.
Несколькими днями ранее правоохранительные органы Словакии задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке поджога местного предприятия по выпуску беспилотников.
В начале июня производственные мощности выпускающей дроны для украинской армии французской компании Delair подверглись нападению с использованием коктейлей Молотова.