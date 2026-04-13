Китайские военные провели патрулирование в Южно-Китайском море
Военно-морские силы (ВМС) КНР 9–12 апреля провели патрулирование в акватории Южно-Китайского моря в ответ на повышение активности войск Филиппин в регионе, сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжай Шичэнь.
Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжай Шичэнь отметил, что операция носила плановый характер и была связана с действиями Манилы.
Чжай Шичэнь заявил: «С 9 по 12 апреля ВМС нашей зоны боевого командования провели плановое патрулирование в водах Южно-Китайского моря». Представитель добавил, что Филиппины, привлекая к патрулированию страны, не входящие в регион, создают напряженность, что подрывает мир и стабильность в акватории.
Он подчеркнул, что Китай намерен «решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, отстаивать мир и стабильность в регионе». Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с рядом стран по поводу принадлежности отдельных зон в Южно-Китайском море, где на шельфе обнаружены значительные запасы углеводородов.
Споры касаются Парасельских островов, архипелага Наньша (Спратли) и рифа Хуанъянь (Скарборо). Претензии на эти территории, помимо КНР и Филиппин, также предъявляют Бруней, Вьетнам и Малайзия.
