Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Армия Китая обвинила Филиппины в создании хаоса на море
Китай выступил против совместного патрулирования Филиппин, США и Японии в море
Патрулирование, организованное Филиппинами с участием других стран в Южно-Китайском море, серьезно подрывает стабильность в регионе, сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Чжай Шичэнь.
Представитель армии КНР сообщил, что с 23 по 26 февраля китайские военно-морские силы проводили плановое патрулирование в этом районе. Он также отметил, что военные Китая будут твердо защищать территориальный суверенитет и морские интересы страны.
Ранее китайские военные в середине февраля провели патрулирование в Южно-Китайском море в состоянии боевой готовности.