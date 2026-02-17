В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Китайские военные провели патрулирование в Южно-Китайском море
Военно-морские и военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели патрулирование в Южно-Китайском море в состоянии боевой готовности, сообщает официальный представитель южной зоны боевого командования НОАК Чжай Шичэнь.
Военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море в состоянии боевой готовности, передает РИА «Новости».
Чжай Шичэнь сообщил, что операция проходила с 15 по 16 февраля с участием военно-морских и военно-воздушных сил. По его словам, действия Филиппин по привлечению внерегиональных государств к совместным патрулированиям могут дестабилизировать обстановку в регионе и подорвать мир и стабильность.
Чжай Шичэнь подчеркнул: «Военные будут твердо защищать территориальный суверенитет Китая, его морские права и законные интересы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня.
Китайские вооруженные силы также провели масштабные маневры в Южно-Китайском море.
Китай пригрозил Тайваню «парализующим ударом» на фоне военных учений.