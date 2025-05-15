В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.2 комментария
Стало известно о начале учений армии Китая в Южно-Китайском море
Стало известно о начале учений армии Китая в Южно-Китайском мореСтало известно о начале учений армии Китая в Южно-Китайском море
Военно-морские маневры Народно-освободительной армии Китая стартовали в акватории Южно-Китайского моря, где на два дня ограничен доступ для гражданских судов.
Учения Народно-освободительной армии Китая проходят 15-16 мая в акватории Южно-Китайского моря, передает РИА «Новости». Они стартовали в 8.00 по местному времени и завершатся в 18.00, что соответствует 3.00 и 13.00 по московскому времени.
Управление КНР по обеспечению безопасности на море обозначило координаты района, где проходят маневры, и запретило вход в этот сектор на время учений. Другие подробности ведомство не сообщило.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем. Военные КНР вытеснили филиппинский фрегат из района рифа Скарборо. Китай вытеснил филиппинские суда из акватории Южно-Китайского моря.