Фицо поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Фицо выразил уважение к выбору Венгрии и поздравил Мадьяра с победой
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах и выразил готовность к сотрудничеству с новым руководством Венгрии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признал результаты парламентских выборов в Венгрии и поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой, передает ТАСС.
«С полным уважением признаю решение граждан Венгрии, принятое на вчерашних парламентских выборах», – отметил Фицо.
Он также выразил уверенность, что Венгрия вместе со Словакией и другими странами Центральной Европы останется заинтересованной в восстановлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
По словам Фицо, развитие высококачественных отношений между двумя странами достигло исторически высокого уровня за годы сотрудничества с премьер-министром Виктором Орбаном, которого поблагодарил за сотрудничество.
Словацкий премьер особо подчеркнул, что его оценка состояния отношений не связана с результатами прошедших выборов.
По итогам голосования, состоявшегося 12 апреля, оппозиционная партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в венгерском парламенте.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после победы Мадьяра заявила, что Венгрия возвращается на «европейский путь».
СМИ писали, что ЕС оказался в непростой ситуации из-за победы Петера Мадьяра, который выступает против поставок вооружений и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз.
Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.
Победивший лидер оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.
Президент страны Тамаш Шуйок сообщил, что первая сессия нового парламента, где изберут премьер-министра, состоится в ближайшие 30 дней.