Фицо поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Фицо выразил уважение к выбору Венгрии и поздравил Мадьяра с победой

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признал результаты парламентских выборов в Венгрии и поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой, передает ТАСС.

«С полным уважением признаю решение граждан Венгрии, принятое на вчерашних парламентских выборах», – отметил Фицо.

Он также выразил уверенность, что Венгрия вместе со Словакией и другими странами Центральной Европы останется заинтересованной в восстановлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

По словам Фицо, развитие высококачественных отношений между двумя странами достигло исторически высокого уровня за годы сотрудничества с премьер-министром Виктором Орбаном, которого поблагодарил за сотрудничество.

Словацкий премьер особо подчеркнул, что его оценка состояния отношений не связана с результатами прошедших выборов.

По итогам голосования, состоявшегося 12 апреля, оппозиционная партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в венгерском парламенте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после победы Мадьяра заявила, что Венгрия возвращается на «европейский путь».

СМИ писали, что ЕС оказался в непростой ситуации из-за победы Петера Мадьяра, который выступает против поставок вооружений и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз.

Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

Победивший лидер оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

Президент страны Тамаш Шуйок сообщил, что первая сессия нового парламента, где изберут премьер-министра, состоится в ближайшие 30 дней.