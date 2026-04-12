Назван срок избрания премьера Венгрии

Президент Венгрии Шуйок: Избрание премьера Венгрии состоится в течение месяца

Tекст: Антон Антонов

Шуйок уточнил, что после оглашения итогов выборов он проведет консультации с лидерами всех партий, которые прошли в Государственное собрание. Президент отметил, что в соответствии с венгерской конституцией и политическими традициями будет внесено предложение о формировании правительства, передает ТАСС.

Он особо подчеркнул, что прошедшие парламентские выборы прошли без нарушений, а явка избирателей оказалась рекордно высокой и достигла 77,8% к 18.30 по местному времени (19.30 мск).

«Каким бы ни был результат выборов, он будет означать законные полномочия в выборе того курса, которым Венгрия будет двигаться в следующий период», – сказал Шуйок.

По его словам, в воскресенье будут объявлены только предварительные результаты, а окончательные итоги голосования подведут позже. Согласно закону, подсчет голосов, присланных по почте, продолжится до 18 апреля.

Венгерский избирательный офис, обработав данные 72,44% голосов, сообщил, что оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199. Правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Он поздравил главу венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.