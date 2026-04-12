Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать грешно

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил, что подслушивать чужие разговоры «грешно» и отметил, что в ходе беседы с Сийярто обсуждалась тема прав национальных меньшинств на Украине. Министр подчеркнул, что не Брюсселю осуждать коллег, ведь в подходах европейцев к правам человека прослеживается идеология нацизма, передает RT.

«Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека», – заявил Лавров.

По его словам, Брюссель систематически игнорировал притеснения венгров и русскоязычных на Украине либо поддерживал действия киевских властей.

Лавров также отметил, что европейские чиновники прощают Зеленскому многое ради реализации его миссии, но осуждают министров за обсуждение способов пресечь нарушения прав нацменьшинств. Это министр назвал саморазоблачением.

Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что всегда придерживается одной риторики – и публично, и в частных разговорах. Он отметил, что утечка лишь подтвердила его последовательность. Министр добавил, что спецслужбы уже не впервые перехватывают его разговоры, но ничего нового в них не находят.

«Ну и, конечно, ещё родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, – тем более лучше помалкивать и не позориться», – констатировал Лавров.

Позицию Венгрии поддержала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, объяснив, что ситуация с прослушкой демонстрирует «псевдоединство» Евросоюза. Она добавила, что европейские страны шпионят друг за другом и используют подобные методы для давления на неугодные правительства.

Ранее Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.