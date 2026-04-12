В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.
Фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала предварительные итоги парламентских выборов в Венгрии, на которых побеждает оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.
«Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается к своему европейскому пути. Союз становится сильнее», – заявила фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.
После того, как Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, фон дер Ляйен сказала, что «один из руководителей не держит своего слова».