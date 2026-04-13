В ОП предложили вернуть в школы общественно полезный труд
В Общественной палате выступили за возвращение школьного труда, не требующего обязательного согласования с родителями, для воспитания ответственности у детей, заявила член Общественной палаты Ольга Павлова.
Член Общественной палаты Ольга Павлова выступила с инициативой вернуть в российские школы общественно полезный труд без необходимости обязательного согласования с каждым родителем, передает ТАСС.
По словам Павловой, речь идет о дежурствах по классу, уборке кабинетов после уроков, уходе за растениями, облагораживании пришкольной территории, работе в школьном саду и расчистке дорожек зимой.
Павлова подчеркнула, что подобная практика имеет глубокие корни в системе воспитания, разработанной Антоном Макаренко.
Она отметила: «Для Макаренко уборка – это не просто способ навести порядок, а инструмент воспитания коллектива. Важно, чтобы ребенок понимал: чистота в классе нужна ему и его товарищам, а цветы у школы – это красота, созданная их руками».
По мнению Павловой, возвращение общественно полезного труда в школу – это движение к проверенной веками педагогической технологии, где труд формирует характер, коллектив и навыки, необходимые для жизни. Она добавила, что важно воспринимать школьный труд не как принудительную обязанность, а как естественную и уважаемую часть образовательного процесса, способствующую развитию коллективизма.
Трудовое воспитание в школах, по мнению депутата Сергея Колунова, поможет повысить престиж рабочих профессий и даст подросткам важные навыки для взрослой жизни.
Госдума ранее приняла закон о трудовом воспитании школьников.
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.