В Госдуме объяснили пользу трудового воспитания школьников

Депутат Госдумы Колунов объяснил пользу трудового воспитания школьников

Трудовое воспитание в школах поможет повысить престиж рабочих профессий среди учащихся, подростки получат навыки, которые помогут им во взрослой жизни, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Колунов пояснил, что в случае утверждения закона о трудовом воспитании школьников дети смогут заниматься общественно-полезными делами без обязательного согласия родителей. Ожидается, что подростки будут ценить не только результаты своей работы, но и уважать труд других, передает канал «360».

Депутат считает, что мальчики должны уметь забить гвоздь или распилить доску, а девочкам не помешает выучиться кройке и шитью, эти навыки помогут им во взрослой жизни.

Он отметил, что законопроект призван решить проблему с дефицитом кадров среди рабочих специальностей, повысить их престиж в школьной среде. Колунов заявил, что дефицит кадров в России только в строительстве и ЖКХ сейчас составляет 260 тыс. человек, такая ситуация грозит срывом выполнения задач, стоящих перед государством.

Ранее в первом чтении был принят законопроект о привлечении школьников к общественно-полезному труду.