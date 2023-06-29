Депутат: Если школьник пройдется со шваброй по классу, то он не станет мусорить в коридоре

Депутат Госдумы Киселев: Школьная программа трудового воспитания станет неотъемлемой частью образовательного процесса

«От техничек и обслуживающего персонала никто отказываться не собирается. Речь о том, чтобы научить ребенка с малых лет ценить труд других людей. Грубо говоря, если восьмиклассник сам пройдется со шваброй по классу, то он не станет мусорить в коридоре», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Михаил Киселев. Ранее в первом чтении Госдумой был принят законопроект о привлечении школьников к общественно полезному труду.

«Новый закон позволяет образовательным организациям привлекать учеников к трудовой деятельности внутри учреждения. Это положение четко прописано, поэтому любые ситуации, в рамках которых школьники поедут, например, строить дачу недобросовестному преподавателю, исключаются», – сказал Михаил Киселев, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике.

«При этом никто не собирается обременять ребят непосильными задачами. Разумеется, нагрузка будет варьироваться от класса к классу. Несомненно, педагогам придется учитывать и индивидуальные особенности школьников: если у мальчика есть аллергия на тополиный пух, то никто не отправит его ухаживать за цветами летом», – отмечает собеседник.

«Предполагаются легкие нагрузки: прибрать за собой парту, протереть пыль в классе, помыть полы. При этом от техничек и обслуживающего персонала никто отказываться не собирается. Речь о том, чтобы научить ребенка с малых лет ценить труд других людей. Грубо говоря, если восьмиклассник сам пройдется со шваброй по классу, то он не станет мусорить в коридоре, зная, как тяжело приходится уборщице», – подчеркивает депутат.

«Наша задача – побороть потребительское отношение детей к учителям и другим сотрудникам школ. Кстати говоря, педагоги и родители активно поддерживают нашу инициативу. Мы часто слышим жалобы от мам и пап, которые говорят, что их ребятишки не могут выполнять простейшую работу по дому. Теперь у них появляется шанс научиться этому», – считает Киселев.



Он отметил, что отказаться от участия в программе трудового воспитания будет невозможно, поскольку она будет прописана в федеральных образовательных стандартах: «Подобная деятельность становится частью учебного процесса, поскольку работа собственными руками влияет на личность подростков».

Депутат также напомнил, что сейчас в Госдуме рассматривается вопрос полноценного возвращения уроков труда в школы. «И здесь, на мой взгляд, важно дать выбор ученикам: чем именно они хотят заниматься? Не должно быть четкого разделения «мальчик – за станок, девочка – за плиту», как это было в СССР. Если, условно, Коля хочет научиться готовить, то почему бы и нет? Навык полезный», – резюмирует Киселев.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Об этом сообщает ТАСС. Нововведения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации», при этом исключив оттуда норму о запрете участия детей в подобной деятельности без согласия родителей.

«В целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме, образовательные организации наделяются новыми компетенциями по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся, их участию в общественно полезном труде», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как подчеркнула председатель комитета по просвещению Ольга Козакова, под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее».