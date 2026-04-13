МИД заявил, что к целям и задачам «Совета мира» возникает все больше вопросов

Глава департамента МИД Логвинов: К «Совету мира» возникает все больше вопросов
На фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке все больше вопросов возникает к реальным целям и задачам «Совета мира», создание которого инициировал Вашингтон, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
Комментируя деградацию ситуации на Ближнем Востоке, Логвинов заявил: «На этом фоне все больше вопросов к реальным целям и задачам «Совета мира», – передает РИА «Новости».
По его словам, даже среди стран, формально подключившихся к этому формату, усиливается скептицизм относительно сфер его деятельности и практических механизмов. Многие государства предпочли ограничиться статусом наблюдателей, а не полноправных участников, добавили в МИД.
Логвинов подчеркнул, что в секторе Газа сохраняется боевая активность израильтян и резко ограничены поставки гуманитарной помощи. На Западном берегу реки Иордан, по словам дипломата, фиксируются рекордные темпы строительства новых израильских поселений и рост насилия со стороны поселенцев.
«Несмотря на период важнейших религиозных праздников – окончание Рамадана и Пасху – нарушается статус и запрещается доступ к Святым местам Иерусалима», – заявил Логвинов.
Он также обратил внимание на высокую угрозу повторения ливанским регионом судьбы сектора Газа, о чем ранее предупреждал генеральный секретарь ООН. Кроме того, сохраняется напряженность и на юге Сирии, включая провинцию Сувейда и Голанские высоты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание «Совета мира» состоялось в Вашингтоне в середине февраля. Ранее только Россия приняла решение предоставить Палестине 1 млрд долларов помощи.