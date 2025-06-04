Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты

Следствие квалифицировало подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракты

Tекст: Елизавета Шишкова

Факты подрывов железнодорожной инфраструктуры и мостов в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня квалифицированы как террористические акты, передает Telegram-канал СК. В результате атак сошли с рельсов пассажирский, товарный и диагностический поезда, что привело к гибели семи человек и ранениям у 113 пострадавших, среди которых есть дети.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, теракты были тщательно спланированы исполнителями, действовавшими по указанию киевского режима, с целью нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

«Террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», – заявила Петренко.

В ходе начальных следственных действий изъяты части взрывных устройств, собраны вещественные доказательства, допрошены свидетели, потерпевшие и сотрудники ОАО «РЖД». Следствие продолжается при участии сотрудников ФСБ и МВД России для установления организаторов и исполнителей преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты обнаружили не сработавшую бомбу с примерно десятью килограммами пластиковой американской взрывчатки С-4 во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском. Взрывчатку заложили за сутки до происшествия на двух участках железной дороги и опорах моста, общий вес составил четыре килограмма.