В Генштабе рассказали о новом механизме доведения повесток до призывников

Tекст: Ирма Каплан

«Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде. Информация об этом вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток и считается врученной гражданину по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», – сообщил он газете «Красная звезда».

Генерал Бурдинский пояснил, что в случае неявки без уважительной причины по врученной повестке через 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», будут применены временные ограничительные меры для обеспечения его явки.

Эти ограничения сразу же снимаются с гражданина по факту явки в военный комиссариат.

«Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг», – добавил Бурдинский.

Он уточнил, что на «Госуслугах» реализованы сервисы, с помощью которых можно обратиться в военный комиссариат для изменения сведений в реестре воинского учета.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине.