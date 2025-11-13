Автоэксперт Васильев перечислил убивающие двигатель автомобиля действия

Tекст: Катерина Туманова

Прежде всего, автоэксперт Васильев советует никогда не менять масло и не следить за его уровнем, чтобы наверняка отправить двигатель в починку.

«Можно заливать в мотор самое дешевое масло, которое не соответствует требованиям автопроизводителя», – отметил он в беседе с агентством «Прайм».

Еще можно заливать некачественный антифриз, а когда он испарится, доливать воду из-под крана. Тогда, по словам Васильева, с наступлением морозов охлаждающая жидкость замерзнет и разорвет блок цилиндров.

Еще одно гарантированно губительное для двигателя действие – сразу после запуска мотора активно давить на газ, не дожидаясь, когда двигатель прогреется. Это приведет к локальному масляному голоданию в деталях, и мотор может развалиться.

По словам Васильева, большинство современных моторов имеют турбированный двигатель, который во время движения сильно нагревается. Если резко заглушить мотор, не давая двигателю после остановки поработать на холостых оборотах, остатки масла могут забить масляные каналы.

В результате при следующем запуске ротор турбины начнет работать без масла и быстро сломается.

Автоэксперт добавил, что для гарантированного создания себе проблем, заправляться нужно не тем бензином, который рекомендует производитель, и искать его на неизвестных заправках, а также игнорировать надпись Check Engine на приборной панели.

