Водителям с номерами без флага России пригрозили штрафами

Tекст: Алексей Дегтярев

С 1 января 2025 года вступили в силу новые требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Все новые номера, выданные с этого момента, должны содержать изображение российского триколора в правом нижнем углу, передает ТАСС.

В случае отсутствия флага на регистрационном номере водителя могут привлечь к ответственности по части первой статьи 12.2 КоАП России.

Размер штрафа составляет 500 рублей, возможна также замена наказания на предупреждение. Езда без флага на номере приравнивается к эксплуатации автомобиля с нестандартными регистрационными знаками.

При этом требование не затрагивает владельцев машин, которые зарегистрировали свои автомобили до наступления 2025 года. Если номерные знаки были выданы ранее и соответствовали старому стандарту, водители не будут наказаны за их использование.

