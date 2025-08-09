Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Bloomberg сообщил об изменении условий Зеленского по урегулированию конфликта
Украинский президент Владимир Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта, в частности, выразил готовность работать над соглашением.
О смене позиции Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта на Украине сообщил Bloomberg, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что ранее Зеленский был категорически против каких-либо территориальных уступок, настаивая на полном выводе российских войск и выплате репараций.
Однако ситуация изменилась после заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных в пятницу. По информации Bloomberg, Трамп заявил, что Зеленский теперь готов работать над заключением соглашения по конфликту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.
Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках решения украинского вопроса.