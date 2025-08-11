Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
В Приморье подростки пытались убить мужчину
В Артеме Приморского края группа подростков в ходе ссоры напала на 21-летнего мужчину, применив травматическое оружие после избиения.
Группа подростков жестоко избила 21-летнего мужчину, а затем в него несколько раз выстрелили из травматического оружия, сообщает Следственное управление СКР по Приморскому краю в Telegram. В нападении участвовали несовершеннолетние в возрасте 15 и 16 лет.
В официальной информации ведомства отмечается: «Следователи СКР Приморья возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 21-летнего мужчины в городе Артем по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ».
Фигуранты дела пока не задержаны, их личности устанавливаются.
Следователи продолжают проведение оперативных мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и установить мотивы действий несовершеннолетних участников нападения.
