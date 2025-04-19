Полиция Киева задержала четверых подростков за избиение военного

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Киева задержала в субботу еще двух подростков 15 и 17 лет, которых подозревают в избиении военнослужащего в столичном парке. Ранее двое нападавших были задержаны сразу после инцидента, который произошел в Гидропарке, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению, размещенному в Telegram-канале полиции, все задержанные – киевляне. По версии следствия, подростки избили военнослужащего ногами, после чего скрылись с места происшествия. Двоих удалось задержать в тот же день, еще двух – на следующий.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по статье «хулиганство» украинского уголовного кодекса. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

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