События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
В Одессе мужчина напал на сотрудника военкомата
Житель Березовского района Одессы обстрелял сотрудника военкомата из травматического оружия
В Одессе 28-летний мужчина из Березовского района напал на сотрудника военкомата, распылив слезоточивый газ и произведя выстрелы.
Мужчина напал на сотрудника военкомата во время проверки документов в Одессе. Согласно заявлению полиции Одесской области, 28-летний житель Березовского района вступил в конфликт с представителями военкомата. Во время инцидента он распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов из оружия, предположительно травматического. После этого нападавший скрылся, но вскоре был задержан, передает ТАСС.
Пострадавший сотрудник военкомата был направлен в медицинское учреждение.
Отметим, что с февраля 2022 года на Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти также ужесточили законы о мобилизации, что вызывает недовольство среди населения. Граждане часто стараются избежать контакта с представителями военкоматов, что иногда приводит к конфликтам, как в данном случае в Одессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе экстрасенсы предлагают услуги по защите от мобилизации с помощью заговоров, якобы делающих уклонистов невидимыми для сотрудников военкоматов.
Таксисты в Одессе начали получать необычные заказы на доставку мужчин призывного возраста в территориальные центры комплектования/
Ранее вОдесской области сотрудники территориального центра комплектования избили 51-летнего мужчину, что привело к серьезным травмам, включая переломы ребер и прокол легкого.