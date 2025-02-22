В Одессе мужчина напал на сотрудника военкомата

Житель Березовского района Одессы обстрелял сотрудника военкомата из травматического оружия

Tекст: Мария Иванова

Мужчина напал на сотрудника военкомата во время проверки документов в Одессе. Согласно заявлению полиции Одесской области, 28-летний житель Березовского района вступил в конфликт с представителями военкомата. Во время инцидента он распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов из оружия, предположительно травматического. После этого нападавший скрылся, но вскоре был задержан, передает ТАСС.

Пострадавший сотрудник военкомата был направлен в медицинское учреждение.

Отметим, что с февраля 2022 года на Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти также ужесточили законы о мобилизации, что вызывает недовольство среди населения. Граждане часто стараются избежать контакта с представителями военкоматов, что иногда приводит к конфликтам, как в данном случае в Одессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе экстрасенсы предлагают услуги по защите от мобилизации с помощью заговоров, якобы делающих уклонистов невидимыми для сотрудников военкоматов.

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