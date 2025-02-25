Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Мобилизованный послушник скончался в учебном центре Украины
В учебном военном центре в Стрыйском районе Львовской области Украины умер мобилизованный послушник Роман Гаврилов, проживавший последние семь лет в монастыре, сообщила пресс-служба Стрыйского горсовета.
По данным пресс-службы Стрыйского горсовета, Гаврилов являлся курсантом второй учебной механизированной роты механизированного батальона одной из воинских частей, передает ТАСС.
Пресс-служба также уточнила, что последние семь лет Гаврилов жил в монастыре и готовился к монашеству. В сообщении говорится, что он умер от болезни сердца, находясь в учебном центре. На данный момент представители военного ведомства не прокомментировали случившееся.
Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви из Киева и Житомирской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, протоиерей канонической Украинской православной церкви Олег Мельников был мобилизован насильно и избит в военкомате после задержания на блокпосту. В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать на службу в ВСУ.