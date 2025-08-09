  • Новость часаБелоусов проверил военные объекты Балтийского флота в Калининграде
    Как японская разведка разжигала русскую революцию
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Политолог назвал капитуляцией итоги визита Пашиняна в Вашингтон
    Политолог заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина с Трампом встретиться на Аляске
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    Пушков оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    9 августа 2025, 15:52 • Новости дня

    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске

    El Mundo: Евросоюз обеспокоился возможной встречей Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отсутствие Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта вызвало тревогу среди европейских политиков, сообщает El Mundo.

    Европейский союз вновь не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Газета El Mundo отмечает обеспокоенность Европы и Киева возможностью сближения между Трампом и Путиным.

    Европейские политики опасаются, что такой альянс может привести к навязыванию Зеленскому соглашения, невыгодного для Киева.

    В публикации отмечается: «Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева».

    По мнению испанских журналистов, Евросоюз оказался на периферии дипломатических усилий, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение провести встречу президентов России и США на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед этой встречей.

    Встреча Путина и Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски поприветствовал будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    9 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа

    Филиппо заявил о смятении сторонников украинского конфликта

    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    @ Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».

    «Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    9 августа 2025, 06:08 • Новости дня
    WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США Овечкина и других хоккеистов

    WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США хоккеиста Овечкина

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2024 году администрация президента СЩА Джо Байдена рассматривала варианты выдворения из страны российских хоккеистов, в том числе Александра Овечкина, чтобы оказать давление на Россию при обмене заключенными, пишет WSJ.

    По данным издания, советник экс-президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан искал пути давления на Кремль.

    «Салливан рассматривал возможность наказать (российского президента Владимира) Путина, выдворив российских хоккеистов, играющих в США, включая Александра Овечкина, который стремился превзойти рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В итоге от этой затеи Салливан отказался, но до последнего разрабатывал варианты  давления на Москву при обмене заключенными.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при прежней администрации США отношения Москвы и Вашингтона пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой  Дональдом Трампом неудивительно, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


    9 августа 2025, 11:26 • Новости дня
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Аляски в качестве площадки для переговоров России и США подчеркивает исключительность формата «один на один» без участия посредников или третьих стран, отметил политолог Федор Лукьянов.

    Политолог Лукьянов обратил внимание на символическую значимость проведения переговоров России и США именно на Аляске, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Эксперт подчеркнул, что Аляска остается единственной территорией соседства двух стран, находящейся вдали от Европы и Китая, то есть без влияния третьих сторон.

    «Точка, удаленная от «третьих сторон», – Китай не рядом, а Европа вообще максимально далеко. То есть, по сути, одна на одну (Россия и Америка), точнее один на один, остальной мир завороженно смотрит из зала на сцену», – отметил он.

    «Символический смысл как раз в отсутствии посредников, гранды, мол, сами решают», – добавил эксперт.

    По мнению Лукьянова, выбор такого места подчеркивает формат диалога «один на один». Он отметил, что такой антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и свидетельствует о серьезности намерений.

    «В общем, антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и предполагает серьезность намерений. Гарантий успеха это, понятное дело, не дает, но и на имитацию не похоже», – заметил Лукьянов.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Американские СМИ допускали возможность участия Зеленского в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Путина и Трампа.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что судьбу урегулирования украинского конфликта могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    8 августа 2025, 20:52 • Новости дня
    Эксперт: Санду уничтожает и банкротит Молдавию

    Общественник Тулянцев: При Санду Молдавия достигла катастрофического уровня бедности населения

    Эксперт: Санду уничтожает и банкротит Молдавию
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    При президенте Майе Санду и правящей Партии действия и солидарности (PAS) в Молдавии расцвела коррупция, а экономика и сельскохозяйственный сектор оказались фактически уничтожены, заявил газете ВЗГЛЯД председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Согласно данным Национального бюро статистики, за время нахождения Санду у власти уровень бедности в стране вырос до 33,6%.

    «Уровень бедности в Молдавии – катастрофический. Многие дееспособные граждане выехали за пределы страны, чтобы минимально обеспечить потребностей своих семей. Президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (PAS) обещали нам сладкие европейские щи, но произошло все с точностью наоборот», – считает Тулянцев.

    По его словам, в последние годы Молдавия «на всех скоростях ринулась к стандартам худших диктатур»: «У нас не осталось свободных СМИ. Майя Санду продолжает курс олигарха и бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка на уничтожение страны и ее банкротство. С точки зрения нынешнего режима – чем меньше людей в стране, тем проще управлять процессами и отщипывать от грантов и займов, которые дает коллективный Запад».

    «Под европейским флагом сегодня банкротят некогда успешную и многонациональную Молдавию, которая была одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли. Сегодня фермеры не знают, как свести концы с концами, так как их душат и давят банковские кредиты», – добавил спикер.

    Собеседник также отметил, что на жизнь в Гагаузии Кишинев сейчас оказывает колоссальное давление. «Центральная власть больше вливает средств в те регионы, которые голосуют за нее. Граждан разделили по принципу "свой-чужой". Ценности Гагаузии противны нынешнему режиму. Центр делает все возможное, чтобы минимизировать возможности субъекта самостоятельно управлять внутренними процессами», – пояснил эксперт.

    При этом Тулянцев подчеркивает, что Кишинев не контролирует Гагаузию полностью, а потому «отыгрывается на Евгении Гуцул», которая на этой неделе была приговорена к тюремному сроку. «Необязательно быть сторонником башкана (главы автономии), чтобы понять: в ее отношении развязан откровенный беспредел.  При этом сама Санду возглавляет коррупционную систему, которая так и не была очищена от олигархических кланов Плахотнюка», – заключил Тулянцев.

    Согласно опубликованным в Молдавии данным Национального бюро статистики, за последние пять лет уровень бедности в стране вырос до 33,6%. До прихода PAS и Майи Санду к власти в 2020 году этот показатель находился на отметке в 25%. Треть населения страны не имеет доходов, достаточных для удовлетворения базовых потребностей, и тратит менее прожиточного минимума.

    Еще одна проблема – отток населения: с 2021 по 2025 год население республики сократилось примерно на 10 %. Три четверти этого падения составила эмиграция – за последние четыре года республику покинуло около 200 тыс. человек, это около 7% населения. Как пишет Gagauznews, основная часть уехавших из страны – молодые люди трудоспособного и репродуктивного возраста до 44 лет.

    Ограничения закупок газа из России и конфликт с «Газпромом» привели к проблемам с электроэнергией и отоплением, они подорожали на 40-70%. Подорожание энергоресурсов сильно сказалось и на производстве. В Приднестровье промышленное производство сократилось на 43 % в 2025 году, а в отдельных отраслях, таких как металлургия и химия, спад достиг 70 %. В остальной части страны тоже наблюдается сильный промышленный спад: некоторые отрасли, как, например, производство машин и оборудования, в 29024 году потеряли до 69 %.

    Переживает кризис и экспортная сфера. За 2023–2025 годы экспорт товаров сократился с 4 млрд долларов до 3,5 млрд в 2024 году  (12,2 %), а в первые месяцы 2025 года – еще на 10,5 %. Внешнеторговый дефицит достиг рекордных 5,5 млрд долларов в 2024 году, экономика остается зависимой от импорта. Также в 2024 году был зафиксирован рекордный рост государственного долга за всю историю страны – он достиг 4,19 млрд долларов.

    9 августа 2025, 09:07 • Новости дня
    CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

    CBS сообщил о вероятном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

    CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным американских СМИ, может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Как передает РИА «Новости», телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что Владимир Зеленский может быть вовлечен в запланированную встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

    В материале подчеркивается, что участие Зеленского возможно «в том или ином виде».

    Ранее Кремль и Белый дом подтвердили проведение саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Официальных заявлений о формате участия Зеленского пока не поступало.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил место встречи российских и американских лидеров для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    9 августа 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    @ Mattie Neretin - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в великом штате Аляска.

    «Долгожданная встреча между мной, президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже», – сказано в посте американского лидера.

    Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что планирование встречи на высоком уровне в следующую пятницу еще не завершено, так как, возможно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский каким-то образом сможет принять в нем участие.

    Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским, но в пятницу Трамп предположил, что для начала  просто встретится с Путиным.

    По сообщению CNN американские официальные лица проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане по прекращению войны на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, сообщили западные официальные лица.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    9 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал попытки сорвать встречу Путина и Трампа

    Дмитриев допустил попытки ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа

    Дмитриев спрогнозировал попытки сорвать встречу Путина и Трампа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед встречей президентов России и США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале, что некоторые страны могут предпринять попытки сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», – написал Дмитриев.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков также подтвердил выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США для переговоров по украинскому конфликту.

    Ушаков заявил, что основной темой саммита Путина и Трампа станет долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов подчеркнул исключительность формата «один на один» для переговоров России и США на Аляске.

    9 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Axios сообщил о намерении США, Украины и союзников по ЕС собраться в Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Перед встречей американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится саммит США, Украины и европейских союзников.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции в перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет портал Axios со ссылкой на три источника.

    По сведениям портала, Украина и несколько союзников США по НАТО в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позицию.

    Идея проведения такой встречи в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние несколько дней, сообщили информаторы портала.

    Состав участников и проведение встречи в процессе согласования.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине.

    9 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    На Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа

    The American Conservative: Встреча Путина и Трампа может стать прорывом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    Возможную значимость будущей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа для ситуации на Украине отметило издание The American Conservative, передает РИА «Новости».

    По мнению авторов статьи, именно такой саммит способен стать переломным моментом для мирного процесса и оживить застой в переговорах по урегулированию конфликта.

    В публикации подчеркивается, что ситуация для киевских властей на поле боя ухудшается, а военное преимущество России остается неоспоримым. Журналисты отмечают, что окончание боевых действий, вероятно, будет не результатом резких изменений, а итогом последовательных небольших шагов.

    «Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта», – говорится в материале. Авторы считают, что сам по себе факт переговоров сможет привлечь внимание обеих сторон к необходимости достижения мира.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    По данным СМИ, Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта и выразил готовность работать над соглашением.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому вскоре придется «кое-что подписать» для решения украинского вопроса.

    9 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Пушков оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

    Пушков заявил о символичной значимости встречи Путина и Трампа на Аляске

    Пушков оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Выбор Аляски в качестве места проведения потенциальной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа – неожиданное и нестандартное решение, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    По его словам, ранее в СМИ обсуждались варианты с ОАЭ или Стамбулом, однако Аляска не фигурировала среди возможных площадок.

    Пушков отметил, что в истории еще не было случаев, когда президенты России и США встречались на Аляске. «Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения», – подчеркнул сенатор.

    Он добавил, что Аляска подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер переговоров. По мнению Пушкова, это выдвигает на первый план именно диалог между Россией и США, а также роль их лидеров в решении мировых вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным на Аляске.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за возможного обсуждения урегулирования конфликта на Украине без участия Киева.

    9 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    Сенатор Карасин обвинил ЕС в попытках помешать урегулированию кризиса на Украине

    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нервозная реакция Брюсселя на предстоящий саммит лидеров России и США в августе указывает на готовность ЕС вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Евросоюз попытается усилить конфликт на Украине и помешать урегулированию ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

    Карасин отметил, что особую нервозность в Брюсселе вызвала запланированная на 15 августа встреча лидеров России и США на Аляске. По его словам, реакция ЕС показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».

    По его мнению, в ближайшие дни столкнутся различные подходы к урегулированию кризиса на Украине: одни будут направлены на поиск решения, а другие – на его усугубление.

    Карасин также подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно используют антироссийскую риторику, чтобы подчеркивать разрыв отношений с Москвой.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Перед встречей Путина и Трампа на Аляске в Британии запланировали экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед саммитом.

    Политолог отметил тупиковую ситуацию для Евросоюза после принятого решения о встрече Путина и Трампа.

    8 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Bloomberg: Москва и Вашингтон готовят «соглашение о территориях»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон рассматривают возможность закрепления российских успехов в специальной договоренности по линии фронта на Украине, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, стороны обсуждают документ, в котором предполагается зафиксировать территориальные успехи России и установить параметры перемирия, передает «Лента.Ру».

    Собеседники агентства заявляют, что встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать платформой для подписания так называемого «соглашения о территориях». Вашингтон, по данным агентства, пытается заручиться поддержкой Киева и союзников в Европе на случай достижения договоренностей.

    Источники агентства отмечают, что обсуждается вариант заморозки линии фронта на Украине, однако условия соглашения пока остаются неопределенными и могут быть скорректированы в процессе переговоров.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    9 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Стало известно, что Путин будет первым посетившим Аляску российским лидером

    Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером

    Стало известно, что Путин будет первым посетившим Аляску российским лидером
    @ Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Впервые за всю историю государства российский президент официально посетит Аляску, что станет уникальным событием в истории двусторонних отношениях России и США.

    Предстоящий визит президента России Владимира Путина на Аляску станет первым эпизодом, когда российский лидер посетит этот американский штат, передает РИА «Новости».

    Ранее российские руководители посещали другие регионы США. В советское время Соединенные Штаты посещали Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин, однако ни один из них не был на Аляске.

    По данным открытой американской статистики, каждый десятый американец не покидает пределы своего штата в течение жизни, а на Аляске бывали 12% жителей США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента страны, посещал Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург. Владимир Путин ранее бывал в Нью-Йорке и штатах Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн, но не на Аляске. Последний визит Путина в США датируется 2015 годом.

    Три раза в США бывал Михаил Горбачев, Борис Ельцин – пять раз. На посту премьера Виктор Черномырдин четырежды гостил в Америке, один раз – Сергей Степашин, один – Михаил Касьянов.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    В Кремле информацию о встрече Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

