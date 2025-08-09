Пушков оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Пушков заявил о символичной значимости встречи Путина и Трампа на Аляске

Tекст: Елизавета Шишкова

Выбор Аляски в качестве места проведения потенциальной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа – неожиданное и нестандартное решение, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее в СМИ обсуждались варианты с ОАЭ или Стамбулом, однако Аляска не фигурировала среди возможных площадок.

Пушков отметил, что в истории еще не было случаев, когда президенты России и США встречались на Аляске. «Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения», – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Аляска подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер переговоров. По мнению Пушкова, это выдвигает на первый план именно диалог между Россией и США, а также роль их лидеров в решении мировых вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным на Аляске.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за возможного обсуждения урегулирования конфликта на Украине без участия Киева.