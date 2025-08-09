Пушков оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Пушков заявил о символичной значимости встречи Путина и Трампа на Аляске
Решение провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам, заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, ранее в СМИ обсуждались варианты с ОАЭ или Стамбулом, однако Аляска не фигурировала среди возможных площадок.
По его словам, ранее в СМИ обсуждались варианты с ОАЭ или Стамбулом, однако Аляска не фигурировала среди возможных площадок.
Пушков отметил, что в истории еще не было случаев, когда президенты России и США встречались на Аляске. «Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения», – подчеркнул сенатор.
Он добавил, что Аляска подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер переговоров. По мнению Пушкова, это выдвигает на первый план именно диалог между Россией и США, а также роль их лидеров в решении мировых вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным на Аляске.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.
Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за возможного обсуждения урегулирования конфликта на Украине без участия Киева.