В Германии начато расследование махинаций при закупках газа

Bloomberg: Германия расследует махинации на 60 млн евро при закупках газа

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bloomberg, речь идет о действиях поставщиков, которые могли привести к убыткам порядка 60 млн евро для Trading Hub Europe с середины мая по середину июля, передает ТАСС. Компания объединяет основные сети газоснабжения в стране.

Представители Trading Hub Europe зафиксировали аномальное поведение поставщиков, отмечает агентство. В частности, предполагается, что на рынок поступал крупный объем L-газа с низкой теплотворной способностью, а затем резко сокращался. Это вынуждало компанию приобретать дорогой H-газ, обладающий высокой теплотворной способностью.

Как отмечается в материале, на севере и западе Германии традиционно использовали L-газ из Нидерландов, а в других регионах – H-газ из России и Норвегии. При снижении поставок из Нидерландов нередко возникает необходимость перерабатывать H-газ для использования в других регионах страны.

По заявлению Федерального сетевого агентства, проверка ведется в сотрудничестве с национальными и европейскими регуляторами. Регулятор оценивает, что возможные манипуляции способны вызвать рост цен на газ для конечных потребителей из-за увеличения государственных расходов на переработку топлива.

Ранее Египет, Италия и Германия в мае увеличили закупки сжиженного природного газа из США до рекордного уровня.