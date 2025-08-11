В Ростовской области запретили съемку атак беспилотников и публикации

В Ростовской области ввели штрафы за съемку атак беспилотников

Tекст: Евгения Караваева

В Ростовской области вступил в силу соответствующий указ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Документ предусматривает запрет на фото-, видео- и киносъемку процесса или последствий применения ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также распространение подобных материалов в интернете и СМИ.

Закон также касается публикации сведений о местах дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений. Власти подчеркивают, что эти меры направлены на предотвращение утечки данных, которыми может воспользоваться враг, а также на обеспечение безопасности граждан и выполнение военных задач.

За нарушение указа для граждан предусмотрены штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Власти призвали жителей региона с пониманием и ответственностью относиться к новым ограничениям, отметив, что они продиктованы вопросами безопасности.

Ранее взрыв и возгорание на 18-м этаже МКД произошло после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону.