    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    9 августа 2025, 00:03 • Новости дня

    Взрыв и возгорание на 18-м этаже МКД произошло после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

    Tекст: Ирма Каплан

    Взрыв и возгорание на 18-м этаже многоквартирного высотного жилого дома произошло вечером пятницы после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы, их работу координирует мой заместитель Сергей Бодряков», написал он в Telegram-канале.

    Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, погибших и раненых из-за инцидента нет, но информация проверяется.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, в районе Дагомыса возле Сочи во время отражения атаки беспилотников в жилом доме оказалось повреждено окно, эвакуация не потребовалась, сообщил мэр Андрей Прошунин.

    8 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников появилось в Сети.

    Об эвакуации людей с пляжных территорий Сочи сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что введена тревога «Беспилотная опасность», и гостей, а также жителей курорта просят немедленно покинуть пляжи.

    На появившихся в Сети кадрах видно, как люди собирают свои вещи и спешно покидают прибрежную территорию.

    Сотрудники отелей и санаториев начали сопровождать отдыхающих в укрытия и проводят разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности.

    В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город.

    Ранее в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.

    8 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань на самолете, окрашенном в золотой цвет.

    Видеозапись, на которой запечатлено приземление необычного воздушного судна, опубликовал Telegram-канал радио Sputnik.

    Напомним, в пятницу самолет с королем Малайзии Ибрагимом приземлился в международном аэропорту Казани, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Ранее король Ибрагим заявил о намерении укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.

    Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в АТР.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах беседы с Уиткоффом

    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
    @ Zuma\TASS

    В ходе телефонного разговора лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса и подготовку к будущим международным встречам, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, Путин проинформировал Си Цзиньпина о ключевых моментах недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Си Цзиньпин поблагодарил за подробную информацию и заявил, что Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса на долгосрочной и устойчивой основе.

    Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, уделив особое внимание грядущему визиту Путина в Китай. В ходе визита российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Ранее стало известно, что Си Цзиньпин сообщил Путину о позиции Китая в вопросе украинского урегулирования, а также оценил контакты между Россией и США по Украине.

    8 августа 2025, 12:32 • Новости дня
    Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России

    Власти ФРГ приняли негласное решение прекратить работу российских СМИ

    Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ФРГ, по данным источников, решили прекратить деятельность ведущих российских медиа в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности.

    Немецкое руководство приняло негласное решение о полном прекращении работы представительств ведущих российских СМИ, передает ТАСС.

    Источник агентства пояснил, что это решение власти ФРГ мотивировали «прямой угрозой» безопасности страны, которую, по их мнению, представляет работа журналистов из России.

    По информации собеседника, немецкие власти сочли целесообразным постепенное «вытеснение» российских СМИ. Такая стратегия, по словам источника, позволяет скрыть от Москвы сам факт принятого решения и избежать симметричных мер в отношении немецких корреспондентов, работающих в России.

    Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали его сотрудникам покинуть страну.

    В ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть территорию России.

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских телеканалов.

    8 августа 2025, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной

    Лукашенко: При разумных переговорах Россия и Украина никогда не будут воевать

    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о возможности предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    По его словам, ключом к исключению военного противостояния служит достижение договоренностей, основанных на взаимных уступках и компромиссе, передает ТАСС.

    «Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России – на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», – сказал белорусский лидер в интервью журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный».

    Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле.

    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    8 августа 2025, 19:22 • Новости дня
    Глава КБР назвал число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике

    Глава КБР Коков: При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика пострадали, по предварительным данным, пять человек, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

    «По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте», – написал Коков в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудниками Центра медицины катастроф оказывается необходимая помощь, пострадавших перевозят в больницу.

    Региональное ГУ МЧС в Telegram-канале уточняет, что на текущий момент эвакуировано десять человек, среди которых одна пострадавшая женщина. Эвакуация людей с подъемника продолжается, работают экстренные службы.

    Напомним, в пятницу канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика.

    8 августа 2025, 01:31 • Новости дня
    Суд оштрафовал жительницу Улан-Удэ за употребление слова «хохлы» в мессенджере

    Tекст: Ирма Каплан

    Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал Занданову Е.В. на 10 тыс. рублей за публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам национальности, совершенные с использованием сети Интернет, следует из материалов дела.

    Как сказано в описании проступка оштрафованной женщины, она публично отправила в чат общедомовой группу в мессенджере Viber нелицеприятные реплики со словом «хохлы».

    «Вышеуказанные действия - сообщения, отправленные в общедомовую группу Е.В. в приложении мессенджера Viber, направлены на унижение достоинства Е.И. по признакам национальности, совершены публично с использованием сети Интернет. Деяние квалифицировано по статье 20.3.1 КоАП РФ как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», – говорится в карточке дела.

    Там отметили, что ответчица на судебном заседании не отрицала факт размещения описанных выше текстовых материалов. Поэтому суд постановил признать  Занданову Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Северо-Казахстанской области местная жительница получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских в TikTok.

    8 августа 2025, 02:33 • Новости дня
    Онищенко объяснил, почему закрывать границу с КНР из-за чикунгуньи не нужно
    Онищенко объяснил, почему закрывать границу с КНР из-за чикунгуньи не нужно
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вспышка лихорадки чикунгунья в Китае не требует закрытия российских границ, поскольку переносчики вируса не распространены в России, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Закрывать границы России никакого смысла нет <...> потому что у нас довольно экзотическим является тот вид комара, который передает это заболевание. А вот в Китае он распространен, потому что Китай гораздо южнее находится по сравнению с нами», – сказал он ТАСС.

    Кроме того, напомнил Онищенко, критерии закрытия границ государств определяются «Международными медико-санитарными правилами» (ММСП), и текущей ситуации необходимости в закрытии границ нет.

    Он подчеркнул, что летальность от лихорадки чикунгунья ниже, чем у COVID-19, однако при массовом заражении число умерших может быть заметным, в основном среди пожилых. Академик посоветовал соблюдать осторожность и разумно вести себя для профилактики заболевания.

    В Китае из-за роста числа заболевших, по данным зарубежных СМИ, введены карантинные меры, напоминающие ограничения во время пандемии COVID-19. Сообщается о более чем 7 тыс. случаях заражения.

    Вирус чикунгунья характеризуется лихорадкой, сильной суставной и мышечной болью, сыпью и отеками. Основными переносчиками служат комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут переносить вирусы Денге. Заболевание не передается от человека к человеку, специфических средств профилактики и лечения его не существует.

    Напомним, 7 августа в китайском Фошане стартовала масштабная санитарная кампания, направленная на борьбу с лихорадкой чикунгунья и устранение условий для размножения комаров-переносчиков.Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая

    столкнулись с трудностями в борьбе с лихорадкой чикунгунья. За одну неделю на юге Китая

    выявили более 2,8 тыс. новых случаев этой болезни.

    8 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Климатолог Карнаухов порекомендовал заранее готовиться к жаре в +45 градусов

    Tекст: Ирма Каплан

    Опасность экстремальной жары с температурой до +45 градусов влечет за собой масштабные лесные и торфяные пожары в России, поэтому специалисты призывают заранее готовиться к ним.

    По словам ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН и специалиста по глобальным экологическим катастрофам Алексея Карнаухова, из года в год он опасается повторения лета 2010 года, только в более выраженной форме.

    «То есть не 40-градусная жара, а +45-градусная. Не 1,5 месяца без осадков, а два месяца без осадков. И тогда, конечно, будет очень тяжело в России. И к этому надо быть готовым. То есть нужно делать просеки в лесах, нужно заниматься бывшими торфяными [участками]. Либо убирать торф оттуда, то есть вынимать его и где-то сжигать», – поделился он в эфире радио «Говорит Москва».

    Климатолог уточнил, что массовые торфяные и лесные пожары на территории Русской равнины могут быть очень опасны, так как в 2010 году было уровень угарного газа превышал предельно допустимую концентрацию (ПДК) в семь раз.

    «Это примерно всего в семь раз ниже, чем летальная доза. Если этот барьер летального уровня угарного газа будет пройден, то количество погибших может исчисляться миллионами», – предупредил ученый.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха в июле 2025 года по всему миру достигла 16,68 градуса, что на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху.

    Кроме того, среднегодовая температура на севере Ладожского озера за последние годы увеличилась на два градуса, а ледовый режим водоема заметно изменился.

    8 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку риска дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации был направлен Роспотребнадзором в Министерство здравоохранения Турции.

    Поводом послужила информация о массовом пищевом отравлении среди российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в городе Аланья, передает ТАСС. Первые жалобы были зафиксированы еще в июле, а число пострадавших достигло нескольких десятков.

    «В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – заявили в Роспотребнадзоре.

    Ранее власти турецкой Аланьи объявили о начале проверки после появления информации о возможном отравлении российских туристов в одном из отелей города.

    В июне в отеле Albatros Sharm Resort в курортном Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов почувствовали недомогание после того, как выпили пиво в центральном баре гостиницы.

    Кроме того, на этой неделе одном из пятизвездочных отелей Варадеро на Кубе у российских туристов после ужина с морепродуктами резко ухудшилось самочувствие

    8 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Bloomberg: Москва и Вашингтон готовят «соглашение о территориях»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон рассматривают возможность закрепления российских успехов в специальной договоренности по линии фронта на Украине, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, стороны обсуждают документ, в котором предполагается зафиксировать территориальные успехи России и установить параметры перемирия, передает «Лента.Ру».

    Собеседники агентства заявляют, что встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать платформой для подписания так называемого «соглашения о территориях». Вашингтон, по данным агентства, пытается заручиться поддержкой Киева и союзников в Европе на случай достижения договоренностей.

    Источники агентства отмечают, что обсуждается вариант заморозки линии фронта на Украине, однако условия соглашения пока остаются неопределенными и могут быть скорректированы в процессе переговоров.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    8 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сочи во второй раз за день ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения.

    О введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи сообщила Росавиация, передает ТАСС. По данным ведомства, аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день. В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

    Ранее ограничения действовали с 13:00 до 16:00 по московскому времени. В городе объявлена угроза атаки беспилотников, что стало причиной мер. Подробности о сроках новых ограничений и их масштабах не уточняются. Ситуация в аэропорту находится на контроле экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воздушной гавани Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда. Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и отправку рейсов.

    8 августа 2025, 02:02 • Новости дня
    Суд приговорил агента СБУ к 20 годам за подготовку покушения на генерала ВКС

    Агент СБУ Кучер вел слежку за генералом ВКС России перед попыткой покушения

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил агента СБУ Виктора Кучера к 20 годам за подготовку покушения на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России, обвиняемый вину не признал, все доводы суда отрицал.

    Суд постановил, 41-летний безработный гражданин Украины Виктор Кучер виновен в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на документы суда.

    Из материалов следует, что в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение сотрудника украинских спецслужб совершить в Москве теракт путем подрыва командующего на тот момент дальней авиацией ВКС ВС России.

    Тот следил за генералом и искал о нем информацию в интернете, наблюдал, вел видеозаписи и предоставлял куратору. Обвиняемый использовал GPS-трекер, приобрел видеорегистратор и sim-карты, а также получил взрывное устройство массой почти 500 г на базе «С-4» и электродетонатор.

    Он совершал поездки по Москве на микроавтобусе, переданном через подставных лиц, и закладывал sim-карты в тайнике. После выполнения заданий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    «В мае прошлого года он приобрел три sim-карты российского оператора сотовой связи, после чего приехал по полученным координатам к тайнику на окраине одного из подмосковных городов, извлек оттуда взрывное устройство с возможностью его дистанционного приведения в действие, а также электродетонатор, говорится в документах», – говорится в документах.

    Кучер вину не признал и заявил, что намерения совершать теракт на территории Москвы не имел, ни с кем в сговор не вступал, взрывчатые вещества не перевозил.

    Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в 700 тыс. рублей. В силу приговор не вступил, защита намерена его обжаловать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два несовершеннолетних жителя Новосибирской области обвиняются в попытке убийства военнослужащего с использованием химических веществ по заданию спецслужб Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    8 августа 2025, 00:30 • Новости дня
    МИД России напомнил о необходимости диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом

    Tекст: Ирма Каплан

    В семнадцатую годовщину трагических событий на Южном Кавказе, когда в ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим Михаила Саакашвили в нарушение международных договоренностей об урегулировании грузино-югоосетинского конфликта совершил вооруженное нападение на Южную Осетию, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что сделала Москва для установления мира.

    Дипломат напомнила, что тогда международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора (Саакашвили), поэтому Россия оказалась единственной страной, давшей ответ на это вероломное нападение.

    «Москва сначала провела операцию по принуждению Грузии к миру, а позднее – признала Южную Осетию и Абхазию в качестве суверенных независимых государств», – сказано в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД России.

    Еще одним итогом отражения вооруженной агрессии она назвала запуск нового переговорного механизма – Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), задача которых – обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии через поддержание прямого диалога между обеими республиками и грузинской стороной.

    По ее словам, в последние годы поддерживать относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье удавалось благодаря данному формату.

    Захарова отметила, что можно рассчитывать на продвижение переговоров в рамках МДЗ на фоне звучащих в последний год публичных признаний грузинскими властями факта предпринятой Саакашвили агрессии против Южной Осетии и  заявлений о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами.

    «Важно, чтобы эти откровения грузинского руководства стали определяющими в подходах Тбилиси к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом, а также трансформировались в конкретные практические дела. Среди первоочередных задач – заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии», – подчеркнула дипломат.

    Резюмируя комментарий представитель МИД заявила, что стабилизации  обстановки в приграничных районах трех государств будет способствовать делимитация грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что августовскую войну 2008 года с Южной Осетией начал «кровавый режим» Михаила Саакашвили, а не Грузия.


