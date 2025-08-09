Взрыв и возгорание на 18-м этаже МКД произошло после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Tекст: Ирма Каплан

«Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы, их работу координирует мой заместитель Сергей Бодряков», написал он в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, погибших и раненых из-за инцидента нет, но информация проверяется.

Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, в районе Дагомыса возле Сочи во время отражения атаки беспилотников в жилом доме оказалось повреждено окно, эвакуация не потребовалась, сообщил мэр Андрей Прошунин.