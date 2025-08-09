Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Взрыв и возгорание на 18-м этаже МКД произошло после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Взрыв и возгорание на 18-м этаже многоквартирного высотного жилого дома произошло вечером пятницы после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы, их работу координирует мой заместитель Сергей Бодряков», написал он в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, погибших и раненых из-за инцидента нет, но информация проверяется.
