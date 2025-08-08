Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА

Мэр Сочи Прошунин сообщил о повреждении дома в Дагомысе при атаке БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Многоквартирный дом в районе Дагомыс под Сочи получил незначительные повреждения в результате отражения атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Система ПВО работала в штатном режиме, атака беспилотных летательных аппаратов была оперативно отражена.

Сам мэр уточнил, что на месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет». Жильцам будет оказана необходимая помощь.

Все службы города приведены в максимальную готовность и действуют под координацией оперативного штаба. Власти просят жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, в частности, находиться в помещениях без окон и не выходить на улицу тем, кто живет рядом с береговой линией.

Ранее мэр Сочи ввел режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Сочи второй раз за день ограничивал полеты.

Власти ранее эвакуировали отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников.