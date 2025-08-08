Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин сообщил о повреждении дома в Дагомысе при атаке БПЛА
В районе Дагомыса возле Сочи во время отражения атаки беспилотников в жилом доме оказалось повреждено окно, эвакуация не потребовалась, сообщил мэр Андрей Прошунин.
Многоквартирный дом в районе Дагомыс под Сочи получил незначительные повреждения в результате отражения атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Система ПВО работала в штатном режиме, атака беспилотных летательных аппаратов была оперативно отражена.
Сам мэр уточнил, что на месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет». Жильцам будет оказана необходимая помощь.
Все службы города приведены в максимальную готовность и действуют под координацией оперативного штаба. Власти просят жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, в частности, находиться в помещениях без окон и не выходить на улицу тем, кто живет рядом с береговой линией.
Ранее мэр Сочи ввел режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Сочи второй раз за день ограничивал полеты.
Власти ранее эвакуировали отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников.