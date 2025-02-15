Косачев заявил об исчезновении коллективного Запада после Мюнхенской конференции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, заявил о том, что коллективного Запада больше не существует в том смысле, в каком он задумывался. Как передает ТАСС, он выразил это мнение на своем телеграм-канале, отметив, что данное явление «похоронили» на Мюнхенской конференции по безопасности.

Косачев указал, что коллективный Запад утратил свое значение вследствие концептуальной деградации трансатлантической солидарности, которая «выродилась в примитивное рука руку моет». Это привело к тому, что любые нарушения международного права и внутренние безумства оставались безнаказанными, если совершались «нашими».

Сенатор отметил, что хотя коллективный Запад исчез как концепция, угроза, которую он представлял, стала лишь более вариативной. Он подчеркнул, что текущая политика новой администрации США заключена в перераспределении ролей и ресурсов, где каждый действует сам по себе. Такое развитие, по мнению Косачева, несет не меньшие риски, чем существование однополярного мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского в ходе его разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.