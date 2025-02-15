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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    15 февраля 2025, 11:07 • Новости дня

    Косачев заявил о «смерти» коллективного Запада

    Косачев заявил об исчезновении коллективного Запада после Мюнхенской конференции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что концепция коллективного Запада утратила свое значение после провала Мюнхенской конференции по безопасности.

    Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, заявил о том, что коллективного Запада больше не существует в том смысле, в каком он задумывался. Как передает ТАСС, он выразил это мнение на своем телеграм-канале, отметив, что данное явление «похоронили» на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Косачев указал, что коллективный Запад утратил свое значение вследствие концептуальной деградации трансатлантической солидарности, которая «выродилась в примитивное рука руку моет». Это привело к тому, что любые нарушения международного права и внутренние безумства оставались безнаказанными, если совершались «нашими».

    Сенатор отметил, что хотя коллективный Запад исчез как концепция, угроза, которую он представлял, стала лишь более вариативной. Он подчеркнул, что текущая политика новой администрации США заключена в перераспределении ролей и ресурсов, где каждый действует сам по себе. Такое развитие, по мнению Косачева, несет не меньшие риски, чем существование однополярного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского в ходе его разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

    13 февраля 2025, 20:41 • Новости дня
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО

    Рютте: НАТО обещало Украине членство, но не обговаривало сроки

    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    «На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине будущее членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они определенно закончатся вступлением Украины в НАТО», – цитирует Рютте ТАСС.

    Он пояснил, что таких согласований не было, также не было подобных обещаний как части мирной сделки после окончания конфликта с Россией. По словам генсека, существуют разные способы дать гарантии безопасности для киевского режима, помимо участия в НАТО.

    Ранее Венгрия согласилась с позицией США о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом.

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    14 февраля 2025, 09:35 • Новости дня
    В Эстонии заявили о готовности ВМС защищать инфраструктуру Балтики

    В Эстонии разрешили ВМС использовать силу против угроз инфраструктуре Балтики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстония планирует защищать критически важные объекты Балтийского моря, применяя силу против судов-нарушителей в международных водах.

    Военно-морской флот Эстонии будет применять меры против судов, представляющих угрозу инфраструктуре Балтийского моря, включая действия в международных водах, сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал заместитель командующего ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа. Он подчеркнул, что если суда намереваются повредить критически важные объекты, Эстония будет вынуждена вмешаться.

    Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что парламентская комиссия Эстонии поддержала изменения в законодательстве. Эти поправки позволят военным реагировать на угрозы с применением силы в исключительной экономической зоне страны. Нововведения предусматривают усиление защиты морской инфраструктуры в регионе.

    Сельямаа отметил, что действия Эстонии будут распространяться не только на территориальные воды, но и на международные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО в начале февраля создали миссию Navy Policing в Балтийском море для контроля за судоходством и борьбы с теневым флотом. Согласно новым законам, принятым 8 февраля, предполагается, что теневой флот в Балтийском море будут задерживать для проверки. МИД России заявил о решительных мерах по защите российских интересов в Балтийском море в ответ на действия НАТО.

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    14 февраля 2025, 22:05 • Видео
    Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

    Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    13 февраля 2025, 22:38 • Новости дня
    Киев подготовил карту размещения 100 тыс. западных военных на Украине

    Киев подготовил карту размещения западных военных на Украине до 100 тыс. военных НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский предложил разместить на территории страны до 100 тыс. западных военных и пообещал его обсудить на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории страны до 100 тыс. западных военных. Он сообщил, что Киев уже подготовил карту для размещения этих контингентов. Зеленский намерен обсудить этот план на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, передает ТАСС.

    Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский перечислил различные варианты, которые Украина может получить от западных партнеров. Среди них – вступление в НАТО, дополнительное вооружение, ракеты и ядерное оружие. Также он упомянул возможность создания «собственного НАТО».

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

    Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

    В МИД России заявили, что присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России.

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    12 февраля 2025, 18:53 • Новости дня
    Глава Пентагона отказал потенциальным миротворцам на Украине в защите НАТО

    Глава Пентагона Хегсет: Миротворцы на Украине не должны быть под эгидой НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    «Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти силы будут развернуты в качестве миротворцев на Украине, на любом из этапов они должны быть размещены в рамках миссии, не относящейся к НАТО», – сказал Хегсет, передает ТАСС.

    Он добавил, что такие миротворцы не должны подпадать под действие пятой статьи устава НАТО, предполагающей, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь военный блок.

    Также глава Пентагона указал, что Соединенные Штаты не собираются дислоцировать своих солдат на украинской территории.

    Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

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    13 февраля 2025, 08:53 • Новости дня
    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым

    Директор департамента МИД Студенников заявил о неприемлемости присутствия НАТО на Украине для России

    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России, а предложение Парижа о введении миротворцев является авантюрой и опасно, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

    По словам Студенникова, любые попытки завести натовские силы под различными предлогами будут восприниматься как угроза, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что идея Парижа о направлении миротворцев на Украину является авантюрной и опасной.

    «Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», – подчеркнул дипломат

    Он также указал, что Франция, продолжающая поставлять оружие киевскому режиму, не может выступать в роли миротворца. Если Париж рассчитывает завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это будет считаться непосредственным участием в конфликте, отметил Студенников.

    По мнению Студенникова, такие действия могут привести к прямому столкновению на поле боя ядерных держав, что чревато трагическими последствиями.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине.

    Эммануэль Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, но участники не пришли к согласию.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

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    14 февраля 2025, 04:13 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО разработать стратегию безопасности Арктики

    Макрон призвал НАТО разработать стратегию безопасности Арктики из-за угроз Трампа

    Макрон призвал НАТО разработать стратегию безопасности Арктики
    @ Alexis Sciard/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Эммануэль Макрон призвал НАТО разработать стратегию безопасности Арктики, ответив на угрозу Дональда Трампа аннексировать Гренландию, подчеркнув необходимость коллективного решения вопроса союзниками.

    Президент Франции Эммануэль Макрон попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте разработать стратегию по обеспечению безопасности в Арктике, передает РИА Новости. Это предложение стало ответом на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать Гренландию, которое вызвало волну обеспокоенности.

    Макрон отметил, что обеспокоенность Трампа по поводу безопасности морских путей в Арктике заслуживает уважения, однако этот вопрос должен решаться коллективно союзниками по НАТО. Французский лидер считает, что разработка стратегии может включать возможные совместные военные операции, направленные на укрепление безопасности региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале января президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира». Тогда же он пригрозил военной операцией против Копенгагена, если он не откажется от притязаний на регион. По словам обозревателей Financial Times, угрозы Трампа вызвали бурю возмущения в Дании и Евросоюзе.

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    13 февраля 2025, 22:23 • Новости дня
    Туск призвал страны ЕС, Украину и США объединиться для переговоров

    Премьер Польши Туск призвал Украину, Европу и США объединиться для мирных переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Украина, Европа и США должны полностью объединиться и начать мирные переговоры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Туск заявил, что обсудил мирные переговоры по Украине с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что провел телефонные звонки с председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и лидером Христианско-демократической партии Германии Фридрихом Мерцем.

    «Послание ясно: Украина, Европа и США должны полностью объединиться и начать мирные переговоры», – написал Туск в соцсети.

    Ранее страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, считая это необходимым для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Владимир Зеленский сказал, что Киев не признает результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном, если они пройдут без участия украинской стороны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах и уже начала формировать группу для переговоров с США, однако об участии Европы в переговорах пока понимания нет.

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    13 февраля 2025, 19:45 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал Путина сильным переговорщиком

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность участия президента России Владимира Путина в переговорах для достижения мирного урегулирования, отметив его как сильного переговорщика.

    По его словам, несмотря на непредсказуемость Путина, его участие необходимо для достижения мира, передает РИА «Новости».

    Рютте напомнил о своем опыте встреч с Путиным в период с 2010-го по 2014 годы, когда он занимал должность премьер-министра Нидерландов. «Он сильный переговорщик и непредсказуем. Но если мы хотим мирного решения, то он должен быть на переговорах», – отметил генсек НАТО.

    Ранее Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

    Россия считает Соединенные Штаты главным партнером в переговорах по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    13 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    Генсек НАТО оценил разговор президентов России и США

    Генсек НАТО Марк Рютте назвал успешным телефонный разговор Путина и президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте прокомментировал телефонный разговор между лидерами России и США, назвав его успешным, передает ТАСС.

    «Мы все хотим мира на Украине», – заявил Рютте.

    Ранее президенты России и США провели продолжительный телефонный разговор, договорившись о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Этот телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.

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    12 февраля 2025, 15:53 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил об отсутствии переживаний из-за контактов США и России

    Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии переживаний из-за контактов США и России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не беспокоится о контактах между Москвой и Вашингтоном.

    Рютте заявил, что не переживает из-за контактов между США и Россией, подчеркнув, что США составляют половину НАТО в объеме экономики, и выразил уверенность в альянсе, передает РИА «Новости».

    «Что касается контактов США и России, то США – это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса», – сказал генсек альянса.

    Он отметил важность обеспечения устойчивого мирного решения украинского конфликта. Рютте отказался комментировать вопрос о том, должны ли представители альянса возобновить диалог с Россией. Однако подчеркнул, что необходимо стремиться к стабильному миру.

    На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял об открытости России к контактам с США по Украине.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

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    13 февраля 2025, 20:10 • Новости дня
    Рютте призвал НАТО перейти к «мышлению военного времени»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантическому альянсу необходимо переходить к «мышлению военного времени», заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

    «Мы уже нарастили оборонное производство по всему альянсу. В последние годы мы производим больше и быстрее, чем когда-либо за десятилетия, но мы можем и должны сделать еще больше», – цитирует Рютте ТАСС.

    Это позволит обеспечить потенциал сдерживания и обороноспособность альянса на годы. Для этого НАТО нужно «перейти к мышлению военного времени». Также важно, чтобы промышленный комплекс менялся вместе с НАТО, заключил генсек.

    Ранее Рютте заявил, что телефонный разговор президентов России и США был успешным.

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    12 февраля 2025, 11:41 • Новости дня
    МИД назвал причину срыва Минских соглашений Западом

    Захарова заявила, что судьба русских в Донбассе безразлична Западу

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и Запад, игнорируя судьбу русских в Донбассе, сделали все возможное, чтобы сорвать реализацию Минских соглашений, которые могли бы привести к мирному решению конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о безразличии Киева и Запада к судьбе русских в Донбассе, что привело к провалу Минских соглашений, следует из комментария в Telegram-канале МИД России.

    Захарова отметила, что в течение семи лет Киев саботировал выполнение «Комплекса мер», поддерживаемый Западом, что лишило Донбасс шанса на мирное решение конфликта.

    «Для них Донбасс – это территория, а не люди, на ней проживающие. Судьба миллионов русских и русскоязычных жителей им безразлична», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что «Комплекс мер» был призван урегулировать конфликт в Донбассе, возникший в результате госпереворота в Киеве в 2014 году и последовавших репрессивных действий националистического правительства. Захватившие власть радикалы пытались подавить протесты жителей региона, но встретили сопротивление.

    Захарова напомнила, что «Комплекс мер» предусматривал реинтеграцию отдельных районов Донбасса с сохранением их особого статуса и связей с Россией. Документ требовал синхронизации действий в области безопасности и политики, включая прекращение огня и предоставление Донбассу особого статуса.

    Она отметила, что Киев обязался восстановить социально-экономические связи с регионом, но вместо этого продолжил обстрелы и блокаду, при этом Запад игнорировал нарушения. Германия и Франция, соавторы минского процесса, не оказали влияния на Киев для выполнения его обязательств. За годы конфликта погибло 14,5 тыс. гражданских, разрушено около 50 тыс. объектов.

    2 февраля исполняется 10 лет со дня подписания в Минске в 2015 году «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Его подписали представители сторон конфликта в Донбассе (Киева, Донецка, Луганска) и посредников (России и ОБСЕ). Он был поддержан декларацией лидеров стран «нормандского формата» (России, Германии, Франции, Украины) и одобрен резолюцией СБ ООН 2202, став неотъемлемой частью международного права.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина и ее западные спонсоры саботировали Минские соглашения, что привело к началу специальной военной операции.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее, учитывая, что в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в нынешнем объеме.

    Президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО.

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    13 февраля 2025, 09:12 • Новости дня
    МИД заявил о мерах по защите интересов в Балтийском море

    Tекст: Александра Юдина

    Москва намерена обеспечить надежную защиту своих интересов в Балтийском регионе, несмотря на действия НАТО, стремящегося преобразовать Балтийское море в свое «внутреннее озеро», заявил представитель МИД Артем Студенников.

    По его словам, Россия не допустит превращения Балтики в «внутреннее озеро» НАТО, передает РИА «Новости».

    Дипломат заявил, что подобные инциденты, как повреждение подводных кабелей, не уникальны для районов с интенсивным судоходством и зачастую случаются из-за плохих погодных условий или ошибок экипажей судов.

    Однако, подчеркнул он, виновные часто назначаются без должного расследования на фоне антирусской истерии на Западе.

    Студенников отметил, что обвинения в адрес России возникают без доказательств, что служит для усиления русофобских настроений и оправдания деградации экономического положения в западных странах.

    Ранее Студенников заявлял, что Москва готова предпринять военно-технические меры в ответ на усиление военного сотрудничества США с Финляндией и Швецией на севере Европы.

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    13 февраля 2025, 00:00 • Новости дня
    Венгрия признала нереалистичность вступления Украины в НАТО

    Венгрия поддержала позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях, и подчеркнула важность достижения мира.

    Венгрия поддерживает мнение Соединенных Штатов о том, что вступление Украины в НАТО на данном этапе не является реалистичным. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, передает РИА «Новости». Он отметил, что прекращение военных действий на Украине должно стать приоритетом.

    Заявление министра прозвучало на заседании контактной группы западных стран по поставкам вооружений на Украину, прошедшем в Брюсселе в формате «Рамштайн». Это заседание стало первым после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Глава Пентагона Пит Хегсет выразил аналогичную позицию, подчеркнув, что для Вашингтона важно добиться прекращения конфликта.

    Салай-Бобровницки подчеркнул: «Мы согласны с тем, что кровопролитие необходимо прекратить как можно скорее. На данном этапе мы не считаем вступление Украины в НАТО реалистичным». Он добавил, что на завтрашней встрече министров обороны стран НАТО Венгрия будет добиваться обсуждений о достижении мира на Украине.

    Министр также заявил, что «настало время поговорить о реальном пути к миру» на Украине, и заверил о готовности Венгрии продолжать усилия в этом направлении.

    Ранее Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    13 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Страны НАТО создали миссию Navy Policing на Балтике

    НАТО договорилось о миссии патрулирования Navy Policing на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО разработало новую миссию патрулирования Navy Policing на Балтике, аналогичную Air Policing, что стало результатом усилий Польши на посту председателя Евросоюза.

    Страны НАТО договорились о создании миссии патрулирования Navy Policing на Балтике, сообщает РИА «Новости». Эта миссия будет работать по аналогии с уже существующей миссией Air Policing. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш, выступая в Брюсселе, подчеркнул значимость этого решения для Польши и выразил уверенность в успешной реализации инициативы.

    Косиняк-Камыш отметил: «Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза».

    Выступление министра транслировалось по Польскому телевидению. Он подчеркнул, что усилия Польши на посту председателя Евросоюза сыграли ключевую роль в инициировании этой миссии, которая будет способствовать укреплению безопасности в регионе Балтийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия намерена ответить на присутствие США у северных границ, после того как Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. В связи с этим планируется задерживать теневой флот в Балтийском море по новым законам.

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    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

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    Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки

    США хотят, чтобы события вокруг Украины развивались стремительно. Реакция главных функционеров Евросоюза на это – шок и трепет. Европейцы изумлены тем, как с ними обошлись США, и, по мнению президента Германии, напоминают «стадо оленей, которых высветили автомобильные фары». Осознают ли они свою ошибку, не важно, так как заплатят в любом случае. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Мигранты из Средней Азии стали пугать Прибалтику

    Латвийские националисты недолго радовались тому, что их страну в последнее время активно покидают русские. Оказалось, что им на смену идут жители совсем другой страны. «Латвию сознательно загрязняют чужаками», заявляют местные националисты – а все потому, что государство активно привлекает тысячи гастарбайтеров из Средней Азии. Как и почему это происходит и к каким приводит последствиям? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Формулой мира станет экономический раздел Украины

      Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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