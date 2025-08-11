Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада

Рябков: Выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада

Tекст: Вера Басилая

Рябков в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что сигнал о выходе России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности был воспринят Западом и оказал на него отрезвляющее воздействие, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что у российской стороны имеются достоверные источники, подтверждающие достижение желаемого результата и наличие необходимого эффекта.

Рябков заявил, что Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности. По его словам, Россия никогда не смирится с методами давления, шантажа и диктата, применяемыми оппонентами. Он отметил, что действия в военной сфере, включая вопросы ракет средней и меньшей дальности, продиктованы исключительно заботой о надежной защите страны.

Дипломат подчеркнул, что Россия не идет на эскалацию первой, но готова предвосхищать шаги потенциальных противников, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Рябков добавил, что если ответные меры приводят к нарастанию напряженности, это рассматривается как вынужденная реакция на политику Запада.

Ранее МИД России объявил об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Рябков заявил, что сохраняется риск глобального ядерного конфликта.

Также Рябков заявил, что мораторий касается только развертывания ракет, при этом их разработка и создание в России не прекращались.