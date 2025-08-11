Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.0 комментариев
Подозреваемым в ограблении почты в Москве предъявили обвинения
Следствие предъявило обвинение пятерым задержанным по делу о разбойном нападении на отделение Почты России, сообщили в прокуратуре Москвы в понедельник.
Им вменяется разбой, совершенный организованной группой и в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Одна из фигуранток дела, 28-летняя женщина, признала вину и рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки и познакомилась с остальными участниками преступления около полутора месяцев назад.
По данным следствия, злоумышленники заранее спланировали преступление. Двое из них утром 8 августа зашли в помещение почты за сотрудницей, угрожая ей пистолетом, и похитили более 4,8 млн рублей. Затем они скрылись, пересев из автомобиля Haval в Kia и уехали в Московскую область, где похищенные деньги были поделены между всеми участниками группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу двое неизвестных ворвались в одно из отделений почты в Москве и, угрожая пистолетом, забрали кассу. Преступники похитили около 4,8 млн рублей. Позднее их задержали.