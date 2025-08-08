В Москве неизвестные в масках ограбили почту

Москвичей призвали пересесть на метро из-за ограничения движения

Tекст: Валерия Городецкая

«Завтра в центре возможны локальные ограничения движения. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что на дорожное движение могут повлиять мелкие дорожно-транспортные происшествия и дорожные работы. Водителей просят не пользоваться телефоном за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В июле на МКАД из-за аварии образовалась пробка длиной в три километра.