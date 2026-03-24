ФСБ: Киев пытался закупить дроны для атак по Москве через Telegram, Yandex GO и Avito
Украинская разведка через используемые в России сервисы хотела закупить оптоволоконные дроны у одного из российских предприятий, чтобы использовать их для атак по Москве, сообщили в ФСБ.
Закупать планировалось БПЛА, которые используют российские военные, эти аппараты могут переносить груз массой до 20 кг, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Если бы злоумышленникам удалось оснастить эти беспилотники взрывными устройствами, они получили бы мощное средство для нанесения ударов по объектам в столице», – добавили в ФСБ.
Для связи с продавцами и организации доставки противник использовал методы социальной инженерии. Спецслужбы Украины действовали через взломанные профили граждан России в мессенджере Telegram, сервисе Avito и приложении Yandex Go.
Напомним, во вторник ФСБ предотвратила планируемую киевским режимом атаку в Москве и Подмосковье с использованием дронов.
Также силовикам удалось перехватить в Москве сотни бомб, спрятанных в стельках обуви.