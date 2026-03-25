Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Беспилотник был сбит на подлете к Москве, обломки аппарата обнаружены и изучаются специалистами экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в Max, что система противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожила беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Обломки аппарата упали на территории, где оперативно приступили к работе сотрудники экстренных служб.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте происшествия уже работают специалисты, чтобы устранить возможные последствия падения.
Ранее в ночь на 25 марта российские средства ПВО уничтожили и перехватили 389 украинских беспилотников, что стало самой масштабной атакой за последний год.
ФСБ сообщила. что Киев пытался использовать Telegram, Yandex GO и Avito для закупки дронов с целью атак по Москве.