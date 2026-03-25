Силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Tекст: Вера Басилая

Собянин сообщил в Max, что система противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожила беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Обломки аппарата упали на территории, где оперативно приступили к работе сотрудники экстренных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте происшествия уже работают специалисты, чтобы устранить возможные последствия падения.

Ранее в ночь на 25 марта российские средства ПВО уничтожили и перехватили 389 украинских беспилотников, что стало самой масштабной атакой за последний год.

ФСБ сообщила. что Киев пытался использовать Telegram, Yandex GO и Avito для закупки дронов с целью атак по Москве.