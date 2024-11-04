Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Москвич получил срок за кражу шампуней и масла в «Перекрестке»
Москвич осужден на 1 год 8 месяцев за кражу 6 шампуней и 6 пачек масла
Жителя Москвы приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима за кражу шести шампуней и шести пачек масла из магазина «Перекресток».
Мужчина в Москве был приговорен к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима за кражу шести шампуней и шести упаковок сливочного масла из магазина «Перекресток», сообщает РИА «Новости». Суд признал его виновным в открытом хищении чужого имущества по части 1 статьи 161 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, мужчина переложил товары из корзины в свой пакет и попытался покинуть магазин, не оплатив их. Его заметил охранник, но мужчина, игнорируя требования, скрылся с украденным. Исключением из обычного порядка стало то, что подсудимый имел предыдущие судимости, что и повлияло на строгость наказания.
В зале суда мужчина был взят под стражу. Несмотря на полное признание вины, смягчить наказание не удалось из-за его предыдущих судимостей за кражу и грабеж. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражи и покушения на подобные преступления, что стало решающим фактором при вынесении приговора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчину в Москве приговорили к 200 часам обязательных работ за то, что он украл пиво из магазина «Пятерочка», а женщину в Москве осудили на два года колонии за кражу собак у супермаркетов.