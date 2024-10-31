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Житель Москвы получил 200 часов работ за кражу пива из «Пятерочки»
Житель Москвы осужден на 200 часов обязательных работ за кражу 24 бутылок пива
Чертановский райсуд приговорил москвича к обязательным работам после кражи из «Пятерочки» 24 бутылок пива. Подсудимый признал вину, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство.
Житель Москвы был приговорен к 200 часам обязательных работ за кражу 24 бутылок пива из магазина «Пятерочка», сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел в апреле 2024 года, когда мужчина зашел в магазин и, воспользовавшись моментом, вынес оттуда ящик с пивом. Сотрудник магазина заметил его действия и попытался остановить, но похититель успел скрыться.
В суде мужчина признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением в совершении преступления средней тяжести. Он попросил суд о вынесении приговора в особом порядке, то есть без проведения полноценного судебного разбирательства. Данное признание вины было учтено судом как смягчающее обстоятельство.
Чертановский районный суд Москвы также учел, что у подсудимого есть малолетний ребенок, что также сыграло свою роль в вынесении приговора. В результате вместо более строгого наказания суд ограничился назначением 200 часов обязательных работ.
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