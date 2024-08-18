Женщину в Москве осудили на два года колонии за кражу собак у супермаркетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным следствия, сначала женщина украла американского стаффа, отвязав его от поручня у супермаркета, передает РИА «Новости». Ущерб оценили в 57 тыс. рублей, после чего похитила корги и английского спаниэля.

Судом были учтены физическое состояние обвиняемой, ее чистосердечное признание. Кроме того, было выяснено, что она страдает зависимостью от алкоголя.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Москве юноша с ножом ограбил магазин и забрал оттуда сырок.