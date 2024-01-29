В Москве юноша с ножом ограбил магазин и забрал оттуда сырок

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленник зашел в магазин и положил в карман сырок, его заметила сотрудница, которая попросила оплатить товар, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Он подошел к кассовой зоне, достал нож и заявил, что грабит продавщицу. Женщина испугалась и убежала, 18-летний подозреваемый вытащил ящик с деньгами, где было 11 тыс. рублей, и сбежал.

Позже его нашли и задержали, через некоторое время он был арестован. Молодого человека обвиняют в разбое.

Ранее в январе в Приморском крае четвероклассники попытались ограбить кассу автовокзала, оказалось, что они живут в благополучных семьях.