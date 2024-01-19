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Четвероклассники попытались ограбить кассу автовокзала в Приморье
Подростки, которые пытались ограбить кассу автовокзала в приморском Большом Камне, оказались учащимися четвертого класса из благополучных семей, сообщает прокуратура Приморья.
В пятницу в соцсетях и СМИ распространилась информацио том, что в городе Большой Камень два подростка пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая пистолетом кассиру, однако испугались видеонаблюдения и убежали.
Как сообщили в прокуратуре, подозреваемыми стали два ученика четвертого класса, 2013 года рождения, которые воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учетах, передает РИА «Новости».
Ведомство собирается проверить деятельность органов, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Ранее майор полиции был избит подростками в Екатеринбурге.