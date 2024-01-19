Четвероклассники попытались ограбить кассу автовокзала в Приморье

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пятницу в соцсетях и СМИ распространилась информацио том, что в городе Большой Камень два подростка пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая пистолетом кассиру, однако испугались видеонаблюдения и убежали.

Как сообщили в прокуратуре, подозреваемыми стали два ученика четвертого класса, 2013 года рождения, которые воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учетах, передает РИА «Новости».

Ведомство собирается проверить деятельность органов, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Ранее майор полиции был избит подростками в Екатеринбурге.