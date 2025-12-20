Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Суд приостановил работу пансионата в Видном после массового отравления
Пансионат «Долгожитель» в Видном временно закрыли из-за отравления 54 постояльцев
Работа пансионата «Долгожитель» в подмосковном Видном временно приостановлена на 90 суток после массового отравления, в результате которого погибли три человека и пострадали более 50.
Видновский городской суд Московской области приостановил на 90 дней деятельность пансионата «Долгожитель» после случая массового отравления пожилых людей, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе суда, «ООО «Патронаж» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток».
В суде уточнили, что накануне произошло массовое отравление среди постояльцев пансионата, возраст которых составлял от 74 до 94 лет. На данный момент известно о 54 пострадавших, из которых 45 были госпитализированы.
Причиной отравления стали нарушения санитарных требований к организации общественного питания, допущенные руководством пансионата.
Следственные органы возбудили дело по факту массового отравления, госпитализация понадобилась более 40 постояльцам.
19 декабря экстренные службы зафиксировали обращения жильцов частного пансионата с признаками ухудшения состояния здоровья. Госпитализированы были 15 человек, еще трое скончались.