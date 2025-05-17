Тело утонувшего пятилетнего мальчика нашли в реке Ингушетии

В Ингушетии обнаружили тело мальчика после падения в реку Сунжа

Tекст: Денис Тельманов

Тело погибшего ребенка было найдено вечером пятницы, передает РИА «Новости». Сообщается, что поисково-спасательная операция закончилась в 21:00 по московскому времени, когда тело мальчика обнаружили в воде без признаков жизни.



В операции участвовали более 40 спасателей и свыше 500 волонтеров, для обследования местности применялись беспилотные летательные аппараты. Кроме погибшего мальчика в инциденте пострадал еще один ребенок, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, двое детей, 2020 и 2018 годов рождения, играли у берега реки Сунжа и при невыясненных обстоятельствах упали в воду. Одного из них, мальчика 2018 года рождения, удалось спасти, он был доставлен в больницу для оказания помощи.

«По предварительным данным, двое малолетних детей 2018 и 2020 года рождения играли вблизи реки Сунжа, где при неустановленных обстоятельствах упали в воду, один из детей 2018 года рождения доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи, второй ребенок скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Проводится доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетнего.

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