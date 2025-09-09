  • Новость часаТрамп пообещал, что удар по Дохе больше не повторится
    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Армия Непала пригрозила введением войск из-за беспорядков
    Постпред США сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта
    Политолог: Израиль становится опасен для всего мира
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    9 сентября 2025, 22:23

    Каллас при полупустом зале Европарламента рассказала о поддержке Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила в Европарламенте с докладом о том, как ЕС помогает Украине деньгами и не только. Судя по фото с этого мероприятия, желающих слушать это с каждым разом становится все меньше – в зале пустовала большая половина мест.

    «Европейский союз и наши государства-члены предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала 2022 года. Это включает более 63 млрд евро военной поддержки Украине. Только в этом году государства – члены ЕС предоставят больше, чем когда-либо прежде – на сегодняшний день 25 млрд евро. На данный момент они также предоставили 80% от запланированных двух млн патронов. Мы планируем достичь 100% к октябрю», – объявила она в начале выступления.

    Каллас также сообщила, что Европейский союз уже подготовил около 80 тыс. украинских военнослужащих и собирается изменить мандат Миссии ОБСЕ на Украине, чтобы проводить обучение военных по своим стандартам на территории Украины.

    «Мы продолжим укреплять оборонную промышленность Украины, в том числе помогая Украине производить больше военной техники в Европейском союзе. ЕС уже активно призывает государства-члены объединиться с Украиной, чтобы поддержать их и перенять ее военный опыт», – отметила Каллас.

    Она пообещала Украине вооружение, технику и кредиты, напомнив слушателям ее доклада, что «безопасность Украины – это безопасность европейцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева. Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева. А глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.

    9 сентября 2025, 07:30
    Кадыров раскрыл подробности удара возмездия по генштабу ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 2024 году при ударе по генштабу украинской армии, проводившемуся в ответ на атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе, погибли девять человек.

    «В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани». Ракеты пробили крышу», – рассказал Кадыров РИА «Новости».

    По его словам, радиоразведка перехватила переговоры, в которых украинские военные сообщали о девяти погибших и 17 раненых.

    В октябре 2024 года ВСУ ударили по Российскому университету спецназа в Чечне, на крыше пустующего здания произошел пожар. Тогда Кадыров пояснял, что за подобные действия украинскую армию ждет возмездие.

    Через некоторое время по зданию генштаба ВСУ произошел удар. Глава Чечни указывал, что это был ответ на атаку на университет в Гудермесе.

    9 сентября 2025, 12:54
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 14:50
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США

    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    @ IRYNA ZARUTSKA/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и мировое заукраинство пытаются замолчать убийство украинской беженки в Северной Каролине. Ведь в противном случае всем станет очевидно, что «град на холме» – на самом деле крайне опасная территория, на которой преступления стали совершенно обыденным явлением, и до этого страну довела Демпартия, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в убийстве украинки бездомным в США.

    «Отсутствие реакции со стороны властей Украины и мирового заукраинства на убийство Ирины Заруцкой в США объяснимо и в каком-то смысле даже не вызывает удивления. Дело в том, что Киев и либеральную прессу, которые закрыли глаза на произошедшее, идеологически и финансово поддерживают демократы. Лоббисты из Демпартии продвигают военную помощь ВСУ», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    При этом текущее положение дел внутри Штатов – разгул бандитизма, рост преступности – следствие политики «партии осла», добавила собеседница, напомнив о движении Black Lives Matter (BLM), которое «фактически сделало безнаказанными рецидивистов и злоумышленников».

    Украинская власть пытается замолчать эпизод в Северной Каролине, ведь в ином случае они распишутся в показаниях против своих покровителей. «Всем станет очевидно, что "благословенное американское государство", "град на холме" – на деле крайне опасная территория, на которой убийство, ограбление или изнасилование стали обыденным явлением», – акцентировала эксперт.

    «Если бы украинку убили в другой стране, то офис Владимира Зеленского "поднял бы на щит" случившееся», – считает аналитик. По ее мнению, то, что сейчас киевские власти и либеральные СМИ закрыли глаза на преступление, глобально не повлияет на восприятие Украины в мире.

    «Да, Дональд Трамп использует эпизод в своей политической борьбе с демократами. Но на Банковой уповают на поддержку Демпартии. Украина как была, так и останется в глазах ряда западных стран якобы несчастной жертвой», – заключила Шеслер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ответственность за убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в американском городе Шарлотт несут демократы, которые «отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Он отметил, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.

    «Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы!» – подчеркнул глава Белого дома. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который тоже претендует на пост сенатора от Северной Каролины.

    Трамп также задался вопросом о том, почему средства массовой информации не возмущаются произошедшим. Примечательно, что на сайте The New York Times сюжетов по запросу «Ирина Заруцкая» не оказалось. На этом фоне сын президента США Трамп-младший назвал «клоунами» тех пользователей, которые в профилях ставят украинские флаги, но не комментируют убийство украинки.

    Напомним, убийство 23-летней украинской беженки произошло в общественном транспорте. Из видеозаписи, опубликованной властями, следует, что девушку без видимой причины зарезал в поезде сидевший за ней темнокожий мужчина. Преступник был арестован на следующей станции. Им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший, бездомный рецидивист, уже сидевший в тюрьме за насильственные преступления.

    Мэр Шарлотта, демократ Вай Лайлс, выступила против широкого распространения видео с убийством девушки. Она рассказала о проблемах убийцы с психическим здоровьем. Пользователи соцсетей сочли это попыткой принизить ответственность преступника в связи с его цветом кожи, пишет Newsweek.

    9 сентября 2025, 09:36
    Стало известно об острой нехватке средств ПВО на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки средств ПВО на Украину значительно замедлились, что усилило угрозу острой нехватки вооружений на фоне наращивания воздушных ударов Россией, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Украина сталкивается с острой нехваткой средств противовоздушной обороны на фоне замедления поставок вооружений из США и интенсификации воздушных ударов со стороны России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Как отмечает издание, затруднения возникли после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок, что связано с соответствующей директивой Пентагона.

    По информации The New York Times, начиная с июля Вашингтон приостановил отправку ракет-перехватчиков для систем Patriot, боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп в начале июля заявил, что Белый дом продолжает поддерживать Киев военным путем, однако в первую очередь учитывает собственные потребности в вооружениях.

    Один из источников, знакомый с вопросом поставок, заявил газете: «Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы». В публикации подчеркивается, что замедление снабжения особенно тревожно, поскольку ракеты, приобретаемые Киевом через отдельную программу, производятся малыми партиями, что приводит к перерывам между поставками.

    FT также напоминает, что страны Евросоюза недавно договорились предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы из собственных запасов и закупить дополнительное вооружение в США. Однако такие поставки находятся на начальной стадии и пока не способны компенсировать возникший дефицит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нарастили силы ПВО в Сумской области. Бельгия пообещала Киеву 20 систем ПВО Cerber и один танк Leopard. Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, не имея собственных систем ПВО и ПРО.

    9 сентября 2025, 14:30
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    9 сентября 2025, 12:21
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены пусковая установка и кабина управления ЗРК «С-300» ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 230 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 ЗРК, 25 022 танка и других бронемашин, 1 590 боевых машин РСЗО, 29 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 374 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ. В частности, они поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру.

    8 сентября 2025, 23:59
    Омбудсмен Солтаев рассказал о письмах украинских матерей к Кадырову

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал в эфире ЧГТРК о множестве обращений к главе республики Рамзану Кадырову от украинских женщин.

    Солтаев уточнил, что Кадырову пишут матери украинских военнослужащих с просьбами найти их детей и часто выражают недоверие к властям своей страны, указывая на то, что им не оказывают необходимой поддержки и помощи, говорится в посте Telegram-канала ЧГТРК.

    Омбудсмен подчеркнул, что помощь заявителям оказывается с депутатом Государственной Думы России Шамсаилом Саралиевым и уполномоченным по правам человека Российской Федерации.

    Совместная работа направлена на оперативное рассмотрение и решение вопросов, поднятых в этих обращениях, отметил Солтаев.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо удостоил Аймани Кадырову, мать главы Чечни, ордена за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время СВО на территории региона.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской стороной организацию доставки посылок для военнопленных, что может быть реализовано, по ее словам, «к первым числам декабря».

    9 сентября 2025, 10:10
    Рогов увидел в словах Зеленского плагиат из русской песни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов усмотрел в высказываниях Владимира Зеленского сходство с фразами из известной композиции Игоря Растеряева, что вызвало у него подозрение в плагиате.

    По его словам, слова Владимира Зеленского о «победе Украины» напоминают плагиат и похожи на цитирование русской песни, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что Зеленский публично запрещает слушать русские песни, однако на деле использует их мотивы в своих заявлениях.

    Он отметил, что недавнее интервью Зеленского американскому каналу ABC, где тот назвал «победой для Украины» недопущение полного перехода территории под контроль России, очень напоминает строки из песни Игоря Растеряева «Русская дорога». Рогов процитировал фразу из композиции: «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем – это мы вперед идем», и отметил, что по сути Зеленский повторил эту мысль, но в своей интерпретации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает «победой» для страны возвращение к границам 1991 года и получение гарантий безопасности. Политолог Владимир Скачко пояснил, что слова Зеленского о «победе» отражают стремление Киева к максимальным уступкам со стороны России, но эти цели недостижимы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского, высмеяв его как оторванное от реальности.

    9 сентября 2025, 07:23
    За ночь над Россией уничтожили 31 украинский дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с понедельника на вторник над российской территорией перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Черным морем нейтрализовано 15 дронов, над Белгородской областью – семь беспилотников, над Курской – три, над Крымом – два, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Кубанью уничтожили два дрона, и по одному дрону поразили над Тамбовской и Воронежской областями.

    Все дроны сбиты с 23.00 мск 8 сентября до 7.00 мск 9 сентября.

    Ранее в городе Сочи при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль погиб мирный житель.

    До этого Минобороны сообщало о сбитых над Россией украинских дронах за три часа вечером в понедельник.

    9 сентября 2025, 03:11
    Rheinmetall пообещал Украине системы защиты от беспилотников к концу года

    Tекст: Ирма Каплан

    Директор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал Украине системы защиты от беспилотников к концу текущего года, по его словам, контракт стоимостью в сотни миллионов евро будет подписан в среду на выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне.

    «Каждая из этих систем может покрывать территорию размером четыре на четыре км, обеспечивая полную защиту от дронов. Это означает, что все беспилотники будут уничтожены», – сказал Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

    По его словам, эти системы представляют собой мобильные системы ПВО Skyranger, которые могут устанавливаться на танках Leopard. В них также заинтересован бундесвер, и они могут оказать Украине значительную помощь в сложившейся ситуации, считает глава Rheinmetall.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый завод концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планирует ежегодно отправлять на Украину 100–200 тыс. снарядов, а первые 25 тыс. поступят уже в 2025 году.

    При этом рекламируется Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, с помощью

    брендированных презервативов на карьерных мероприятиях, о чем узнало Bloomberg.


    9 сентября 2025, 08:56
    ВС России авиаударами поразили испаноговорящих наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области почти ликвидировали направленных туда испаноговорящих наемников с помощью авиаударов, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По позициям наемников в селах Великомихайловка и Новопетровское нанесли несколько авиаударов, уточнил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что роту иностранцев, которую на границу ДНР и Днепропетровской области перебросили недавно, почти уничтожили.

    Ранее Кимаковский заявлял, что ВСУ направила до двух рот латиноамериканских наемников к Красноармейску и Димитрову, их перебросили туда, чтобы отбивать штурмы ВС России.

    До этого сообщалось, что женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу начали предлагать становиться наемницами на Украине.

    9 сентября 2025, 13:07
    На Украине опубликовали кадры издевательств над мобилизованными в ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской прессе появилось видео, на котором мобилизованных мужчин в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    На видео запечатлено, как мужчины без военной формы, некоторые в шортах, ползают по грунтовой дороге в лесу, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Их окружают лица в военной форме с отличиями ВСУ, которые сопровождают происходящее грубыми окриками и стрельбой.

    Ранее в Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), отобрали оружие и открыли по ним огонь.

    До этого в Черкасской области Украины военнообязанный умер после попытки сбежать из автомобиля территориального центра комплектования.

    9 сентября 2025, 11:17
    Киев оборудовал вокруг Константиновки заграждение из колючей проволоки

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Константиновки появились многослойные заграждения из колючей проволоки и оборонительные сооружения, дополненные глубоким противотанковым рвом.

    Украинские войска укрепили рубежи вокруг Константиновки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    По его словам, город по периметру оборудован несколькими слоями заграждений из колючей проволоки, а также противотанковым рвом, что затрудняет продвижение техники.

    Кимаковский также отметил, что внутри Константиновки украинские военные возвели дополнительные оборонительные сооружения. «Константиновка вкруговую опутана колючей проволокой, там несколько рубежей, а также вырыт противотанковый ров», – заявил он.

    Создание таких укреплений, по словам советника главы ДНР, значительно усилило оборонный потенциал города, что указывает на подготовку к возможным наступательным действиям со стороны российских сил.

    Ранее во вторник Кимаковский сообщил что российские военные подошли к поселку Ямполь на краснолиманском направлении и контролируют логистические маршруты украинских войск у Красного Лимана.

    Также он отметил что российские подразделения установили контроль над шахтоуправлением «Покровское» к западу от города Красноармейск.

    А в Днепропетровской области, по его словам, с помощью авиаударов почти полностью ликвидировали испаноговорящих наемников.

    9 сентября 2025, 08:50
    ВС России взяли под контроль шахту под Красноармейском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения установили контроль над шахтоуправлением «Покровское» к западу от города Красноармейск, где продолжаются ожесточенные бои, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Это крупнейшая угольная шахта в ДНР, она расположена к западу от Красноармейска, сказал Кимаковский ТАСС.

    На этом участке идут тяжелые бои, украинская сторона перебрасывает подкрепления и механизированные бригады.

    Также Кимаковский сообщил, что Украина перебросила до двух рот латиноамериканских наемников в район Красноармейска и Димитрова. Основная задача этих наемников – противостоять штурмовым подразделениям российских войск.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские штурмовики сломили оборону украинских военных у населенного пункта Чунишино к юго-востоку от Красноармейска, что позволило расширить контролируемую территорию на этом направлении.

    До этого источник сообщал, что ВСУ у Красноармейска оставляют на позициях бойцов-смертников, чтобы прикрыть отход своих частей.

    9 сентября 2025, 09:31
    В Крыму и на Кубани объявили тревогу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение автомобилей на Крымском мосту временно заблокировано, в самом Крыму, Севастополе и на Кубани объявлена воздушная тревога из-за угрозы нападения.

    Движение через Крымский мост полностью остановили, передает ТАСС.

    Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Система РСЧС распространила предупреждения о ракетной опасности для Крыма и авиационной опасности для Краснодарского края. Власти Севастополя также сообщили о введении воздушной тревоги.

    Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила о полной остановке движения городского общественного транспорта – как морского, так и наземного.

    Напомним, в августе на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скапливалось 535 автомобилей, среднее время ожидания достигало примерно двух часов.

      Правительство Непала пало под натиском мемов

      Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

      Мы не обязаны верить в Ленина

      Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

      У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

      Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

