Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.0 комментариев
Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе
Ирландский журналист назвал Каллас самой глупой за слова о России
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за предложение нанести поражение России ради предотвращения третьей мировой войны, назвав ее самой глупой в Евросоюзе.
Кая Каллас оказалась в центре внимания после заявления о необходимости стратегического поражения России с целью предотвращения третьей мировой войны, сообщает 360.ru.
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) резко отреагировал на эти слова, назвав Каллас «самой глупой женщиной в Евросоюзе». По его мнению, предложение Каллас демонстрирует низкий уровень интеллекта, поскольку предполагает необходимость «победить» страну с самым большим и передовым ядерным арсеналом.
Журналист также выразил возмущение тем, что Каллас обосновывает свой призыв стремлением избежать глобального конфликта. Он подчеркнул, что такой подход, как у Каллас, вызывает обеспокоенность в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министра Эстонии Каю Каллас обвинили в наглости, что спровоцировало страны Евросоюза на демонстративную акцию. Сообщалось, что Каллас потерпела позор и поражение из-за провала своих дипломатических усилий. Ее план о выделении Украине помощи в размере 40 млрд евро не выдержал столкновения с реальностью.