    Безэкипажные катера несут для флота России новую угрозу
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Россия на несколько ходов впереди в конфликте с Западом
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    14 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    20 августа 2025, 14:41 • Новости дня

    Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов ЕС

    Лавров охарактеризовал заявления Каллас как пример деградации дипломатии ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о недоверии Евросоюза к договоренностям с Россией, подчеркнув их опасное последствие.

    Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о недоверии к любым договоренностям с Россией отражают деградацию внешнеполитических методов Брюсселя, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

    «Вот Кая Каллас, кстати, она считается главным дипломатом в Европейском союзе, высокий представитель по всяким разным внешним вопросам, – она сказала уже после вашингтонской встречи, что Евросоюз не будет доверять никаким договоренностям с РФ, поэтому Евросоюз будет продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины и будет продвигать новые санкции против России, независимо от договоренностей, которым она не верит», – сказал министр на пресс-конференции.

    По его словам, такие заявления не соответствуют дипломатическим традициям и сводят внешнеполитические методы Евросоюза исключительно к введению новых санкций против России.

    Напомним, Каллас заявила, что Евросоюз продолжит обучение военных ВСУ и введет новые санкции против России.

    Страны Европы также пытаются вмешиваться в переговоры между Россией и США.

    17 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам
    Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, исходя из ситуации на линии фронта, а уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее Дональд Трамп и Марк Рубио заявляли о том, что Украине придется пойти на уступки.

    Украина намерена вести переговоры с Россией, исходя из нынешней линии фронта, сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, «контактная линия – это лучшая линия для разговора», и эту позицию поддержали европейские партнеры. Зеленский добавил, что вопрос прекращения огня и разработка финального соглашения сейчас являются приоритетами для Киева, передает РБК.

    Он отметил, что территориальные вопросы должны рассматриваться только на встрече с участием лидеров Украины, России и США. Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет сдавать территории или торговать ими. По мнению Зеленского, вступление в Евросоюз рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности, а главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.

    Также Зеленский заявил, что 18 августа обсудит вопросы урегулирования конфликта на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    Комментарии (31)
    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (13)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    17 августа 2025, 16:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала мира на Украине «через силу»

    Фон дер Ляйен: ЕС хочет мира «через силу» и территориальной целостности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжает добиваться завершения конфликта на Украине «через силу» при сохранении территориальной целостности страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Брюссель продолжает добиваться завершения конфликта на Украине «через силу» при сохранении территориальной целостности страны, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с таким заявлением на экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

    По ее словам, «это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины». Фон дер Ляйен также отметила, что границы «не могут быть изменены силой», а территориальные вопросы, утверждала она, «может решать только Украина».

    Глава Еврокомиссии добавила, что планирует сопровождать Владимира Зеленского в США для обсуждения путей достижения мира на Украине.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины и лидерами стран ЕС подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий и отметил стремление России к мирному решению ситуации.

    Комментарии (18)
    18 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире

    Политолог Рар: Основная проблема миротворчества Трампа на Украине – в Зеленском

    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры будут сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но в Белом доме в понедельник возможно все. Дональд Трамп импульсивен, Зеленский интриган, а европейцы тщеславны – это опасная микстура для переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Дональд Трамп вложил столько сил в миротворчество на Украине, что ему нужен успех. Видимо, у президента США есть сделка с Владимиром Путиным, которую теперь он предложит Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Если они забракуют ее, то глава Белого дома выйдет из игры, перестанет поддерживать Украину. В НАТО произойдет трещина», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне европейцы понимают: ссориться с Трампом опасно, ведь они могут лишиться американского ядерного зонтика и потерять Североатлантический альянс, добавил собеседник. По его оценкам, европейские политики будут вести себя сговорчиво. «Основная проблема – в Зеленском», – указал эксперт.

    В ходе саммита на первый план выйдет скорее не тема гарантий Украине, которую обсуждали на Аляске Путин и Трамп, а территориальный вопрос, полагает Рар. «Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона. Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», – пояснил аналитик.

    Как ожидает политолог, Зеленский будет играть двойную игру: выступать за мир, но на самом деле пытаться втянуть европейцев в войну, их руками заставить Трампа изменить политику в отношении Москвы, то есть ввести антироссийские санкции и вооружать Украину.

    «Если же Зеленский будет хамить, то Трамп его угомонит. Европейские лидеры поехали в Вашингтон защищать своего протеже в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но все может быть. Трамп импульсивный, Зеленский интриган, европейцы тщеславные – опасная микстура для переговоров», – заключил Рар.

    Напомним, в понедельник состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она начнется в 20.15 мск. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, на переговоры в двустороннем формате отведено около часа. Затем в 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, они сделают совместную фотографию. На 22.00 мск запланирован саммит с участием европейских политиков.

    В составе делегации из Европы ожидаются президент Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется присутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Трамп на этом фоне анонсировал «большой день» в Белом доме. «Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно», – отметил он, добавив, что для него большая честь принимать их. Напомним, предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме состоялась в феврале и спровоцировала скандал. В экспертном сообществе с иронией допускают, что подключение европейцев к переговорам неслучайно: администрация США опасается принимать Зеленского одного без «европейских санитаров».

    Впрочем, в Вашингтоне настаивают, что политики из Европы примут участие во встрече не для защиты Зеленского. «Это так глупо говорить, что они приедут сюда не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их», – сказал госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА «Новости».

    Издание Politico писало, что Стубб, например, сможет помочь избежать напряженности между Трампом и Зеленским и убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова отметила, что Брюссель поддерживает Украину, и поездка некоторых лидеров в Вашингтон 18 августа – тому доказательство.

    Однако, как отмечает Bloomberg, у европейских лидеров, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на главу Белого дома, а между ними самими есть разногласия. По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с американским президентом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и добиться ужесточения санкций Вашингтона против Москвы.

    Зеленский в преддверии встречи с Трампом заявил, что Украина настаивает на длительном мире. «И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру», – сказал он. Президент США в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО.

    Глава Белого дома утвердился в этой позиции после встречи с Путиным на Аляске 15 августа. Она сильно разошлась с точкой зрения лидеров ЕС на урегулирование украинского кризиса. Напомним, Трамп настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.

    Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева. «Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, уточнил дипломат.

    Уиткофф добавил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с Зеленским и лидерами Евросоюза. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Киеву и Европе политическое поражение.

    Комментарии (5)
    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    Комментарии (11)
    19 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (15)
    19 августа 2025, 19:44 • Новости дня
    Каллас пообещала новые санкции против России

    Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

    Каллас пообещала новые санкции против России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией по урегулированию на Украине, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Каллас написала, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по данному вопросу, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что, по мнению ЕС, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию и не дать ей перегруппироваться». В связи с этим, европейские страны продолжат тренировать Вооруженные силы Украины и разрабатывать новые антироссийские санкции.

    Она сообщила, что следующий пакет санкций ЕС против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Вопрос об ужесточении ограничительных мер будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече, намеченной на 28–30 августа в Брюсселе. Общего заявления по итогам экстренного саммита ЕС пока не опубликовано.

    Ранее глава нидерландского правительства Дик Схоф заявил, что европейские страны намерены дальше поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Москву.

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    Комментарии (13)
    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Глава комитета Бундестага Лашет: ЕС не был готов к участию во встрече на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 17:47 • Новости дня
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией

    Орбан предложил на онлайн-саммите ЕС срочно собрать саммит с Россией

    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.

    Орбан написал в соцсети Facebook (продукт компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.

    Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Дмитрий Медведев выразил мнение, что западная коалиция, стремящаяся к войне с Россией, не смогла добиться преимущества над Дональдом Трампом во время переговоров по Украине в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европа выражала благодарность и старалась угодить, однако остается вопрос.

    «Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что заявления Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими руководителями стали тяжелым ударом для последних. Он подчеркнул, что европейские лидеры продолжают надеяться, что война с Россией с использованием Украины приведет их к победе.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    Комментарии (5)
    20 августа 2025, 11:31 • Новости дня
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры крупнейших европейских стран выразили сомнения в готовности Москвы к заключению мира и поддержали жесткую стратегию по отношению к России, сообщает Politico.

    Европейские лидеры не верят в искреннее стремление президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает Politico.

    Основной план европейцев – поощрять инициативу Дональда Трампа, чтобы тот лично убедился в нежелании Москвы договариваться и усилил давление на Россию.

    «Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон подчеркнул, что Москва настаивает на капитуляции Киева и требует уступок по территории, отвергая ключевые гарантии безопасности для Украины.

    Дипломаты, участвовавшие в экстренных консультациях в Европе, отмечают, что общий настрой лидеров – поддержка идеи переговоров ради проверки позиции России и одновременное лоббирование жестких санкций. Европейские страны рассчитывают, что санкционное давление США и возможное ужесточение ограничений по торговле с Китаем помогут склонить Москву к уступкам.

    Лидеры Евросоюза провели серию экстренных совещаний на фоне подготовки к возможному саммиту России и Украины. Одновременно в Вашингтоне прошли переговоры военных и политических лидеров, где обсуждались гарантии безопасности для Киева. ЕС также смягчил требование о немедленном прекращении огня до начала переговоров, чтобы поддержать американскую инициативу.

    В то же время Дональд Трамп впервые публично допустил, что президент России может не идти на уступки в переговорах. «В ближайшие недели мы узнаем, хочет ли президент Путин заключить сделку», – заявил Трамп.

    Ранее США и ЕС поддержали предоставление Украине гарантий безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их центральным элементом должно стать создание мощной армии, способной самостоятельно противостоять любым угрозам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается навязать Украине гарантии безопасности с антироссийским уклоном.

    Комментарии (7)
    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры европейских стран и Владимир Зеленский В ходе переговоров с Дональдом Трампом продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров, сообщает The New York Times.

    Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский собрались в Белом доме на встречу с Дональдом Трампом. В ходе переговоров они продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров. Зеленский отличился более формальной манерой поведения по сравнению с прошлым визитом, пошутил о смене имиджа и преподнес письмо от своей супруги для первой леди США, пишет The New York Times.

    Лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объединили усилия в попытке добиться гарантий безопасности для Украины и призыва к немедленному прекращению огня. На переговорах немецкий канцлер Фридрих Мерц особо настаивал на важности перемирия, что заметно охладило настроение Трампа, однако обсуждение продолжилось в конструктивном ключе, пишет издание.

    На протяжении встречи Трамп регулярно упоминал президента России Владимира Путина, заявив, что тот «хочет окончания конфликта» и пообещал проинформировать российского лидера о ходе саммита. По итогам мероприятия Трамп отметил в соцсетях успешное общение с европейскими лидерами.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме сказал Трампу, что выбрал для встречи лучший из своих костюмов.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть Трампа на его поле.


    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в Газе
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    Экс-депутат Гаджиев продал секретные данные за границу за 45 млн долларов
    Дети в Одессе играли в задержание уклониста
    Московские врачи предотвратили смерть отца главкома ВСУ Сырского

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Безэкипажные катера несут для флота России новую угрозу

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Прав

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

